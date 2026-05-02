9人組ガールズグループ「NiziU」のMAYA（24）が2日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。グループ内で最も“あざといメンバー”に自らの名前を出した。

メンバーのAYAKA(22)と一緒に出演。出された質問に対して2人で同じ答えなるかというコーナーで庄司智春から「メンバーで一番あざといのは誰？」と問われた。

MAYAは、書く前にAYAKAに「本気？」と尋ねた。庄司は「本気じゃないのとオフィシャルで言えないのがある？」と2人の気持ちに探りを入れた。藤本美貴は「本気は言えないときあるじゃん。やっぱりエピソードもしゃべないといけないでしょ」と元モーニング娘。リーダーだったこともあり、アイドルの心中に気を配った。

MAYAは自分の名前に（私）とただし書きを入れて、AYAKAは「リク（RIKU）」と書いた。MAYAは自覚があるのか「私だよ」とAYAKAに言った。AYAKAは「迷いましたMAYAも。RIKUはファンに向けての言葉が全部あざとい。『ファンのためにかわいくしてきたよ』みたいな感じをさらっ、と言うところはあざといな、と」と話した。

庄司は「MAYAちゃん、自覚してる？私、あざとういな、って？」と話しかけるとMAYAは「RIKUが言うようなことをファンと1対1のときに言うんですよ。カメラの前ではあんまり言わないですけど、ファンと1対1だったり、ファンとのチャットで毎日愛をつぶやいている」と明かした。

AYAKAは「魔性の女ですね」とバッサリ言い切った。