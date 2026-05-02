元プロレスラーでタレントの佐々木健介（59）、北斗晶（58）夫妻が2日放送のカンテレ「モモコのOH!ソレ！み〜よ！」（土曜後1・00）に出演。夫婦の力関係が明白となるやりとりを繰り広げた。

円満な仲ながら、この日は佐々木が北斗に「孫の前では怒らないで」と懇願。「息子たちの前で言われると、父親としての威厳がなくなる。さらに孫が気づき始めたらマズイ。孫には気づかれたくない」と言って笑わせた。

「意味が分かんないことで怒られたりする」と吐露。北斗からは「怒られても分かんないところがムカつくんですよ、また」とのツッコミが。「孫の前で怒らないで欲しかったら、怒られるようなことをするんじゃない」と跳ね返された。

めげずに佐々木は「同じことをしても自分だけが怒られる」と2つ目の不満を挙げた。

「冷蔵庫を開けて探してると、“電気代がもったいない、閉めろ”って怒られる。でも、北斗が自分で冷蔵庫開けてて、結構長いなと思って“開けすぎじゃない？”って言ったら“黙ってろよ、オマエ！”って」とぼやいた。

「（佐々木が）用もないのに開けてるのと、（自分が）料理をするのにあれだこれだとやってるのとは違う」と北斗に一蹴され、佐々木は「すみませんでした」と早々に白旗。WEST.の重岡大毅に「すごい背中が小さく見える」と言われていた。