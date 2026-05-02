歌手の和田アキ子（76）が2日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。一緒にいると「偉くなれる気がしてうれしい」人物を明かす場面があった。

前週の4月25日放送はジャーナリストの池上彰氏がゲスト。意外にも同じ年の2人だが、和田は以前から池上氏の大ファンで、池上氏の出演を「うれしいです。ありがたい」と喜んだ。

リスナーからも池上氏とのやり取りの感想が送ってこられる中、和田は「楽しかったねえ。池上さん、あんなしゃべるとは思わなかった。ダジャレも言うしね。分かれへんやつ。言ってもらわな分かれへんかったから」とツッコミ。

アシスタントの垣花正アナウンサーは「僕はこの番組一緒にやりながら、いいコンビだなぁと思って。アッコさんと池上さん」と指摘すると、和田は「あの人といると偉くなれる気がしてうれしい」と笑みを浮かべた。

さらに、池上氏の著書についても話が及び、「400何冊も書けるアイデアがあるっていうのがすごい。素晴らしい。7つの大学を教えてるっておっしゃるんだから。それも素晴らしい」と感嘆した。