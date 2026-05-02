【あすから】『サイコだけど大丈夫』ソ・イェジ、人生全てを懸けた復讐劇を始める… 韓国ドラマ『イブの罠』放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
俳優のソ・イェジが主演する韓国ドラマ『イブの罠』（ノーカット日本語字幕版／全16話／2022年）が、あす3日より「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。（毎週土曜 後6：00〜、後8：00〜／毎週日曜 後4：00〜、後6：00〜、後8：00〜）
【場面ショット】人生を懸けた13年がかりの激しくも美しい復讐劇が幕を開ける
同作は、巨大財閥によって家族を死に追いやられた恨みを晴らすために計画された、人生を懸けた13年がかりの激しくも美しい愛憎復讐劇。
『サイコだけど大丈夫』のヒロインとして一躍ブレイクしたソ・イェジのドラマ復帰作。脇を固める実力派俳優たちによる迫真の演技にも注目。
『悪霊狩猟団: カウンターズ』の演出家パク･ボンソプが、本作では愛と復讐の狭間で苦悩する4人の悲劇を描く。
■あらすじ
巨大財閥LYグループの代表カン･ユンギョム（パク・ビョンウン）に不倫騒動が持ち上がる。世間の関心が注ぐその相手は、部下の妻であり娘が通う幼稚園の保護者であるイ･ラエル（ソ・イェジ）だった。3ヶ月前、ユンギョムは幼稚園の行事でラエルと出会い、その妖艶な魅力の虜になる。しかし、偶然かのように思われたこの出会いは、ラエルが13年前から緻密に練っていた計画だった。ユンギョムを魅了し、その周りの人物に近づいていくラエル。こうして、彼女の人生全てを懸けた復讐劇が始まる。
■演出
パク・ボンソプ『夕食、一緒に食べませんか？』『悪霊狩猟団: カウンターズ』
■脚本
ユン・ヨンミ『優しい魔女』
■キャスト
ソ・イェジ『君を守りたい 〜SAVE ME〜』『無法弁護士〜最高のパートナー』『サイコだけど大丈夫』
パク・ビョンウン『LOST 人間失格』『デシベル』『市民捜査官ドッキ』
ユソン『馬医』『世界で一番可愛い私の娘』『幼い依頼人』『紙の月』
イ・サンヨプ『あなたが眠っている間に』『一度行ってきました』『大丈夫じゃない大人たち〜オフィス・サバイバル〜』
【場面ショット】人生を懸けた13年がかりの激しくも美しい復讐劇が幕を開ける
同作は、巨大財閥によって家族を死に追いやられた恨みを晴らすために計画された、人生を懸けた13年がかりの激しくも美しい愛憎復讐劇。
『悪霊狩猟団: カウンターズ』の演出家パク･ボンソプが、本作では愛と復讐の狭間で苦悩する4人の悲劇を描く。
■あらすじ
巨大財閥LYグループの代表カン･ユンギョム（パク・ビョンウン）に不倫騒動が持ち上がる。世間の関心が注ぐその相手は、部下の妻であり娘が通う幼稚園の保護者であるイ･ラエル（ソ・イェジ）だった。3ヶ月前、ユンギョムは幼稚園の行事でラエルと出会い、その妖艶な魅力の虜になる。しかし、偶然かのように思われたこの出会いは、ラエルが13年前から緻密に練っていた計画だった。ユンギョムを魅了し、その周りの人物に近づいていくラエル。こうして、彼女の人生全てを懸けた復讐劇が始まる。
■演出
パク・ボンソプ『夕食、一緒に食べませんか？』『悪霊狩猟団: カウンターズ』
■脚本
ユン・ヨンミ『優しい魔女』
■キャスト
ソ・イェジ『君を守りたい 〜SAVE ME〜』『無法弁護士〜最高のパートナー』『サイコだけど大丈夫』
パク・ビョンウン『LOST 人間失格』『デシベル』『市民捜査官ドッキ』
ユソン『馬医』『世界で一番可愛い私の娘』『幼い依頼人』『紙の月』
イ・サンヨプ『あなたが眠っている間に』『一度行ってきました』『大丈夫じゃない大人たち〜オフィス・サバイバル〜』