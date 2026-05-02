戸田恵梨香、夫・松坂桃李との子育て語る 仕事との両立の中で「どうしてもやりたいという作品に出会った時は…」
俳優の戸田恵梨香（37）が2日までに更新されたお笑いコンビ・令和ロマンの高比良くるま（※高＝はしごだか）が出演するYouTubeチャンネル「くるまの助手席」に登場。夫・松坂桃李（37）との子育てについて語った。
【動画】「どうしてもやりたい作品に出会った時は…」松坂桃李との子育て語る戸田恵梨香
TBS系日曜劇場『リブート』やNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』などに出演する戸田。動画では「子どももいるので、どうやって仕事と両立させていこうかなっていうのが悩むところではあるんですけど、 ただもう考えたってやっぱわかんなくって自分の気持ちを大事にしようと思っている」と語った。
その中で「夫との仕事の兼ね合いもあるので、私はなるべく子どもと一緒に過ごすようにはしているんですけど、やっぱりこの作品（『地獄に落ちるわよ』）みたいにどうしてもやりたいっていうやつに出会った時は、もう夫と交渉して仕事をやらせてもらおうかなと思っています」と話し、仕事と子育ての両立に関する思いを語った。
【動画】「どうしてもやりたい作品に出会った時は…」松坂桃李との子育て語る戸田恵梨香
TBS系日曜劇場『リブート』やNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』などに出演する戸田。動画では「子どももいるので、どうやって仕事と両立させていこうかなっていうのが悩むところではあるんですけど、 ただもう考えたってやっぱわかんなくって自分の気持ちを大事にしようと思っている」と語った。
その中で「夫との仕事の兼ね合いもあるので、私はなるべく子どもと一緒に過ごすようにはしているんですけど、やっぱりこの作品（『地獄に落ちるわよ』）みたいにどうしてもやりたいっていうやつに出会った時は、もう夫と交渉して仕事をやらせてもらおうかなと思っています」と話し、仕事と子育ての両立に関する思いを語った。