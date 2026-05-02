

「仮面ライダーW」のヒロイン役などで知られる、俳優でプロ雀士の山本ひかるさんが、5月1日、自身のSNSを更新。第1子を出産したことを報告しました。



【写真を見る】【 仮面ライダーW・ヒロイン 】山本ひかるさん 第1子出産を報告「元気な女の子を出産しました 毎日楽しくてほんとうに幸せです」



山本さんは赤ちゃんを愛おしそうに抱く画像を添えて「すこし前にはなりますが、無事、元気な女の子を出産しました」と投稿。「毎日楽しくてほんとうに幸せです」と出産後の心境を綴りました。





また、赤ちゃんが着用している服について「ベビードレスは、私も弟も着用したもの」と明かし、「大切にとっておいてくれたママるん、ありがとう」と、自身の母親に感謝の気持ちを記しています。そして「これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです」と締めくくりました。





山本さんは、1991年2月28日生まれで現在35歳。2007年にドラマデビュー。2009年、 特撮テレビドラマ「仮面ライダーW」のヒロインを務め注目を集めました。2018年にはプロ競技麻雀団体「RMU」に入会し活動の幅を広げ、2024年1月に結婚を発表しています。





【担当：芸能情報ステーション】