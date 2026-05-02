SKY-HI、BE:FIRSTのJUNON＆LEOら寅年生まれの5人がマイクリレー！『BMSG FES’25』より「Tiger Style -remix-」公開
SKY-HIが、4月10日に発売されたライブBlu-ray＆DVD『BMSG FES’25』より「Tiger Style -remix- feat. Aile The Shota, JUNON（BE:FIRST）, LEO（BE:FIRST）, TAKUTO（MAZZEL）」のライブ映像を公開した。
■SKY-HI、Aile The Shota、BE:FIRSTのJUNON＆LEO、MAZZELのTAKUTOのが競演
本楽曲は、4月15日に発売された7作目のオリジナルアルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』、および同日配信リリースのEP『Success Is The Best Revenge -Memorial Edition-』に収録されている楽曲。
TRILL DYNASTYがビートメイクを行い、SKY-HIが主宰するマネジメント / レーベル「BMSG」に所属する寅年生まれのアーティストであるAile The Shota、BE:FIRSTのJUNON、LEO、MAZZELのTAKUTOの4人が客演で参加した。
TRILL DYNASTYによる疾走感のある鋭いビートを華麗に乗りこなす寅年5人の痛快なマイクリレーは必見だ。
■リリース情報
2026.04.15 ON SALE
ALBUM『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』
2026.04.15 ON SALE
DIGITAL EP『Success Is The Best Revenge -Memorial Edition-』
■【画像】SKY-HIのアーティスト写真
■関連リンク
SKY-HI OFFICIAL SITE
https://skyhi.tokyo/