元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が2日放送のカンテレ「モモコのOH!ソレ！み〜よ！」（土曜後1・00）に、夫・佐々木健介（59）と出演。結婚30周年を迎え、夫婦円満の秘けつを語った。

北斗は「妻にはいいものを食べさせる」のが大事と主張。「（家での食事に）“また同じもの？”って言う男の人に言いたい。外でおいしいものを食べたことがない人は、味とか見た目が分からないから作れない。自分がおいしいものを食べたいんだったら、妻にはおいしいものをとことん食べさせろ」と説いた。

これにはMCのハイヒール・モモコも「“妻にはおいしいものを食べさせる党”をつくりたいくらいよ」と大賛成。「男の人は外で働いてる人が多いからいろんなもん食べて、付き合いもあっていろいろ行ってるけど。“またこんなんか”って…いや、嫁は“ほな連れて行けや！”って思うよ」と加勢した。

佐々木は円満の秘けつについて「黙って聞く」「返事は大きく」「男は我慢」と挙げた。「過去に言い返したことがあったんですよ。そしたら言葉のマシンガンでズタズタにされちゃって。これなら黙ってたほうがいいわ…って」と言って、笑わせていた。