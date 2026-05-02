朝日放送のアナウンサーとして、テレビやラジオの人気番組の司会を務め、今はフリーアナウンサーとして活躍している宮根誠司さん。RSKのラジオ番組『春川正明の朝から真剣勝負』（毎週火曜日 あさ6時30分～7時放送）に出演し、宮根さんが考える「アナウンサーの原点＝ラジオ」について語りました。

（2026年4月14日放送）。

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久しぶりのラジオで

（春川正明さん）

ラジオは久しぶりと聞きましたけど。

（宮根誠司さん）

ラジオは久しぶりですね。局アナ時代はラジオをやっていたんですけど。深夜放送とか昼間のラジオとか。

（春川正明さん）

やしきたかじんさんとかと、やっていたのかな。

（宮根誠司さん）

やっていましたし、深夜放送と、昼間のラジオは8年ぐらいやっていました。朝日放送ってラジオもテレビもあったので。ラジオというのはやっぱりおもしろいんですけど、ずっとやってないと。今日なんかだと、ほんとはリハビリしないと出られないなっていうぐらい。

音しかないから ”色” で伝える

（宮根誠司さん）

僕が入社2年目のときなんかは、何にも仕事がなかったんですよ。ラジオの定時のニュースしかなかったですから、仕事は。

（春川正明さん）

テレビとか出られていなかったんですか、2年目ぐらい。

（宮根誠司さん）

僕らのときは厳しくて、”ラジオのニュースをちゃんと読めないやつがテレビのニュースは読むな”みたいな時代だったんですよ。今となっては、めちゃくちゃ役に立っていますね、ラジオのニュースというのは。

（春川正明さん）

僕、RSKでラジオを始めることになったでしょ。最初に宮根さんに連絡して、「今度ラジオを始めるんやけど、どうしたらいい？」ってアドバイスを求めた。

そのときに、ラジオは映像がないので、聞いている人が話を聞いて思い浮かべるから、例えば「真っ青な空ですね」とか、「お花が黄色できれいですね」って、いろいろな色の話をしたほうがいいですよってアドバイスをしてくれた。

（宮根誠司さん）

人間の脳みそって、色を1つ言われると全てをカラーに変えられるんですよ。例えば、「岡山の朝日はオレンジ色でした」と言うのか、「だいだい色に見えました」と言うだけで、人間の脳みそって全部カラーに変えられるんですよ。みんなそれぞれ色が違うんですけど。色を入れないと白黒なんですよ。 だから特に、ラジオの中継で外に出てる方は、とにかく色をすぐ言う。

（春川正明さん）

あー見たまま、見たままのね。

（宮根誠司さん）

それも細かく言うっていうね。海がただ青いと言うのではなくて、「ちょっと水色に近いブルーです」とか、「深い、ちょっと紺がかったブルーです」とか言うとより細かくなるので、それは結構言われましたね。

原点はラジオニュース

局アナウンサーからフリーアナウンサーへ。いくつもの人気番組の司会を務めてきた宮根さんですが、その原点は音だけで伝える「ラジオ」にあるといいます。

（宮根誠司さん）

僕なんかもテレビ番組でしゃべっていて、自分で「あれ、荒れてるなしゃべりが」と思うときがあるんですよ。

（春川正明さん）

自分で自分のしゃべりが。

（宮根誠司さん）

ちょっと雑になってるな、と思うときがあるんですよ。調子乗ってしゃべっちゃったりとか、時間がない、とか。いろいろなことで慌てたりするときがあるんですよね。 そのときに返るのは、やっぱりラジオニュースなんですよ。

（春川正明さん）

原点に返る?

（宮根誠司さん）

原点に返るのはラジオニュースなんですよ。僕の個人的な考えで言うと、ラジオニュースが一番クリエイティブですね、アナウンサーの仕事の中で。音だけですから。

（宮根誠司さん）

例えば5分のニュースがあるじゃないですか。 噛みまくったり、とちりまくったりするじゃないですか。聞いている人は心配になるんですよね、その人のことが。「大丈夫？この新人の人」って。その人のニュースのほうが入っていくんですよ。逆に気になって。

（春川正明さん）

心配になるから。

（宮根誠司さん）

これが流暢に5分だと、人って集中してラジオのニュースを聞けるかといったら、聞けないんですよ。

（春川雅正明さん）

でもだからといって、わざととちったりはしないよね。

（宮根誠司さん）

今、僕は音の高さとか声の大きさというのは考えずに、「伝えよう」と思ってしゃべっているじゃないですか。これをニュースの、いわゆるカテゴリーの中から出ないで、なるべくフリートークに近いニュースにすれば、皆さん聞いてくれるんじゃないのかな、リスナーの方は、と思ってずっと研究していたんですよ。それでやると、とちりまくるんですよ、最初できないから。



でもそれが1つ、僕の中ではラジオニュースの哲学というか。

迷ったらラジオニュースに戻るという。それはありますね。