「結婚式でやらされたなぁ」おばたのお兄さん、ギネス認定の“エッサッサ”披露！ 「学生に負けない体型」
お笑いタレントのおばたのお兄さんさんは5月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。100周年にしてギネス記録認定の“エッサッサ”姿を披露しました。
【写真】おばたのお兄さん「学生に負けない体格と体型！」
1926年から日本体育大学に伝わる伝統の応援スタイル「エッサッサ」は今年100周年を迎え、1日に東京都世田谷区の大学グラウンドで行われた記念イベントでの実演が「最大の日本式リズミック応援」としてギネス世界記録に認定されています。
コメントでは「体引き締まっててびっくりしました」「学生に負けない体格と体型！！ 凄いです！！」「高校の担任から、教えられ、先生の結婚式でやらされたなぁ」「100周年で記録認定って、大学の伝統がそのまま形になった感じがしてエモい」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】おばたのお兄さん「学生に負けない体格と体型！」
「体引き締まっててびっくりしました」おばたのお兄さんは「日本体育大学エッサッサ100周年にしてギネス記録認定！ 燦たる母校！ 日体大最高！！！！」とつづり、4枚の写真を投稿。上半身裸に白い短パン、頭に白いハチマキを巻いた姿で「エッサッサ」をする姿を披露しています。
コメントでは「体引き締まっててびっくりしました」「学生に負けない体格と体型！！ 凄いです！！」「高校の担任から、教えられ、先生の結婚式でやらされたなぁ」「100周年で記録認定って、大学の伝統がそのまま形になった感じがしてエモい」などの声が寄せられています。
“アスリート芸人”として活躍！日本体育大学出身で、野球、スキー、剣道、ラクロスなど多様なスポーツで全国レベルや関東優勝などの実績を持つことで知られるおばたのお兄さん。3月には「全日本マスターズスキー選手権（アルペンの部）」に出場したことを報告しています。
(文:福島 ゆき)