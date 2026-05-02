【30代男女274人に聞いた】春に行きたい「宮崎県の旅行先」ランキング！ 2位「願いが叶うクルスの海」を抑えた1位は？
新年度のスタートから少し落ち着いた今、週末や休暇を利用して効率よく、かつ満足度の高い旅を楽しみたいというニーズが高まっています。仕事やプライベートで変化の多い30代にとって、歴史ある街並みや自然の息吹に触れる時間は、何よりのエネルギーチャージになるはずです。
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国30代の男女274人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、【30代限定】春に行きたいと思う「宮崎県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「新年度が始まるからこそ、名称の名前そのものに幸先の良くなるご利益を感じますし、春の穏やかな気温のもと、周辺をドライブすれば爽快だと思うからです」（30代女性／大阪府）、「名前がロマンがあってオシャレだから」（30代男性／北海道）、「晴れた日は海が美しく見えそうで写真もきれいに撮れそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）といったコメントがありました。
回答者からは「一生で一度は訪れてみたい場所だから。春には気温も暖かくなってきてボートに乗りやすいかなと思ったため」（30代女性／愛知県）、「高千穂峡は春先は少し寒いかもしれないが通年景色がキレイで好きだから」（30代女性／福岡県）、「高千穂峡は神話の舞台として有名で、春は緑が鮮やかになり渓谷美がより一層引き立つと思います。ボート遊びができる真名井の滝の眺めが特に素晴らしいと聞いており、神秘的な雰囲気の中で日本の神話に思いを馳せながら自然を楽しみたいです。北海道では見られないような独特の景観に魅力を感じています」（30代女性／北海道）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国30代の男女274人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、【30代限定】春に行きたいと思う「宮崎県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：願いが叶うクルスの海／47票2位は、日向市にある絶景スポット「願いが叶うクルスの海」です。波の侵食によって海が「叶」という文字に見えることから、願いが叶う場所としてパワースポットとしても有名。展望台には「願いが叶うクルスの鐘」もあり、穏やかな潮風を感じながら、静かに自分と向き合える落ち着いた観光地として支持されています。
回答者からは「新年度が始まるからこそ、名称の名前そのものに幸先の良くなるご利益を感じますし、春の穏やかな気温のもと、周辺をドライブすれば爽快だと思うからです」（30代女性／大阪府）、「名前がロマンがあってオシャレだから」（30代男性／北海道）、「晴れた日は海が美しく見えそうで写真もきれいに撮れそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）といったコメントがありました。
1位：高千穂峡／107票1位に選ばれたのは、神話の里として名高い高千穂峡です。春は周囲の木々が鮮やかな新緑に彩られ、国の名勝・天然記念物に指定されている断崖絶壁との調和が見事です。特に貸しボートから見上げる名瀑「真名井の滝」は圧巻の迫力。マイナスイオンをたっぷり浴びながら、神秘的な空気の中で過ごす時間は、春の旅行を一層特別なものにしてくれます。
回答者からは「一生で一度は訪れてみたい場所だから。春には気温も暖かくなってきてボートに乗りやすいかなと思ったため」（30代女性／愛知県）、「高千穂峡は春先は少し寒いかもしれないが通年景色がキレイで好きだから」（30代女性／福岡県）、「高千穂峡は神話の舞台として有名で、春は緑が鮮やかになり渓谷美がより一層引き立つと思います。ボート遊びができる真名井の滝の眺めが特に素晴らしいと聞いており、神秘的な雰囲気の中で日本の神話に思いを馳せながら自然を楽しみたいです。北海道では見られないような独特の景観に魅力を感じています」（30代女性／北海道）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)