【井上尚弥VS中谷潤人】ラウンドガールにも注目 細川愛倫、和田海佑、あらた唯、佐々木萌香らが投稿
プロ野球の西武・ソフトバンクなどで捕手として活躍し、2026年からはソフトバンクの1軍バッテリーコーチを務める細川亨氏の娘でモデル・タレントの細川愛倫が2日、自身のXを更新。同日、東京ドームで行われる『NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人』でラウンドガールを務めると発表した。
【写真】世紀の一戦！和田海佑、あらた唯、佐々木萌香らもラウンドガールに
細川は、写真を添えて「THE DAY やがて、伝説と呼ばれる日。NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人 ラウンドガールさせていただきます。Leminoさんで配信があるので、ぜひご覧ください！！！#ラウンドガールデビュー」と伝えた。
細川のほかに、和田海佑、あらた唯、佐々木萌香らも同様の投稿を行っている。
【写真】世紀の一戦！和田海佑、あらた唯、佐々木萌香らもラウンドガールに
細川は、写真を添えて「THE DAY やがて、伝説と呼ばれる日。NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人 ラウンドガールさせていただきます。Leminoさんで配信があるので、ぜひご覧ください！！！#ラウンドガールデビュー」と伝えた。
細川のほかに、和田海佑、あらた唯、佐々木萌香らも同様の投稿を行っている。