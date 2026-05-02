最大で12連休となるゴールデンウイークはきょうから後半に入りました各交通機関では下りで混雑のピークを迎えています。

【映像】混雑する新幹線のホームや空港の様子

内藤美里記者「大きな荷物を持った人で非常に混雑しています。家族と一緒に楽しそうに帰省する姿も多くみられます」

利用客「おじいちゃんのおうちに」「（Q.一緒に何したい？）畑仕事ですかね。毎年やってますので」

東京駅のホームは、行楽地へ向かう家族連れなどで早朝から混雑しています。

各新幹線の下りの混雑はきょうがピークで、北陸新幹線では東京駅での自由席の乗車率が最大150パーセントになりました。

また、山形新幹線の上りは強風と倒木の影響で山形駅と福島駅の間で運転を見合わせています。

空の便は、国内線で全日空の下りと上り、日本航空の上りがピークを迎えます。予約数は2社とも去年に比べて1割ほど増加しているということです。

高速道路でも、下りの渋滞がピークになっています。

日本道路交通情報センターによりますと午前11時現在、東北道の羽生パーキングエリア付近で24キロ、関越道の藤岡ジャンクション付近で20キロとなっています。（ANNニュース）