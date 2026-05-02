女優の山口智子（61）が2日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にゲスト出演し、夫の俳優・唐沢寿明（62）との旅行エピソードを語った。

スペインへの長期旅行から、1カ月前に帰ってきたという山口。一人旅だったが、「去年は夫と一緒に40日間くらいスペイン、ポルトガルをどっぷり（旅した）」と明かした。

すると、「ナイツ」土屋伸之は「唐沢さんというと全然、旅があまり…」と不思議がった。山口は「旅は大嫌い」と認め、「彼はその中で、1日たりともホテルの部屋から一歩も出ていないんです」。と驚かせた。レストランで食事をするため、外には出て来るというが、「それ以外は、絶対にホテルの部屋にいますから」とも明かした。

旅行先での唐沢は、「歩きもしない、散歩にも行かない。YouTubeばっかり見ています」という。「ベッドの上にしかいないです。帰ってくると、ベッドの上に同じ格好でまた、待っている」。ホラー映画「エクソシスト」を引き合いに、「『エクソシスト』の映画を思い出しちゃった。取りつかれた女の子の部屋に帰ると、必ず取りつかれた女の子がベッドに縛り付けられて、同じ格好でずっといるじゃないですか。縛り付けているわけではないですけど、帰ってくると同じ格好でベッドに…」とも。まさかのたとえに、一同は大笑いしていた。