「CD捨てなくて正解だった！」 パソコンなしでスマホに取り込む『1番簡単な方法』に「ラクすぎて拍子抜け」「思い出の曲を持ち歩ける！」
通勤や通学の移動中や家事の合間、トレーニング中など、日常のさまざまなシーンで音楽を楽しむ人は多いだろう。かつてはCDが主流だった音楽の聴き方は、今ではサブスクの配信サービスへと移り変わっている。コンポやCDドライブつきのパソコンが減ったことで、「昔集めていたCDが手元にあるのに再生できる機器がない…」と困っている人も少なくないはずだ。そんな悩みを解決する方法の1つが、CDの音楽をスマホに取り込んでしまうこと。難しそうに感じるかもしれないが、バッファローの人気アイテム『ラクレコ+』を使えば、誰でも手軽に取り込めるので紹介したい。
【写真】「ラクすぎて拍子抜け！」パソコンなしでスマホに取り込む1番簡単な方法
■眠っていたCDが蘇る！『ラクレコ+』が「マジで簡単！」
『ラクレコ+』とは、CDの音楽をPCを経由せずスマホに直接取り込める便利なアイテム。
●『ラクレコ+』の特徴
・PCを使わずダイレクトに音楽をスマホに取り込める。
・iPhoneとAndroidの両方に専用の無料アプリが用意されている。
・取り込んだCDのジャケット写真やアーティスト名などは、自動的に反映される。
・DVDの再生に対応するモデルや、microSDカードをセットして本体に音楽を保存できるモデルもある。
事前に専用の無料アプリをスマホへインストールしておく必要があるが、準備はそれだけ。
あとは、本体とスマホを付属のケーブルで接続してCDをセットし、アプリ内の『CD取込』ボタンをタップするだけでOKだ。
自動で取り込みが進み、アプリを確認すると楽曲のタイトルやアーティスト名、ジャケット写真までしっかり反映されていた。
筆者も実際に何度か使っているが、CDの取り込み中は本体からやや大きめの動作音が聞こえる。
しかし、1曲あたりの取り込み時間は約20秒前後とスピーディー。
曲数の多いアルバムでも短時間で取り込みが完了してしまうため、音や待ち時間が気になる場面はほとんどないと言っていいだろう。
操作が簡単なのはもちろん、特別な機材を用意する必要がないのも、『ラクレコ+』が高い人気を集めている理由の1つ。
PCやスマホの設定、データ管理といった作業に苦手意識がある人でも、気軽に扱えるはずだ。
さらに見逃せないのが、アプリ自体の機能性の高さだ。
一般的な音楽アプリと同じように、プレイリストの作成やシャッフル再生に対応しており、日常使いにも十分な使い勝手と言える。
リピート再生や再生速度の調節もできるため、語学学習用のCDを取り込んで活用するのにも向いているだろう。
ネット上では、「パソコン要らずでストレスフリー。アプリに歌詞が出るのもうれしい」、「CDのままだと聴かなかった曲も、スマホに入れてからは頻繁に聴くようになった」、「説明書が不要なくらい簡単。迷っている人にも自信を持っておすすめできる！」などの口コミがある。
筆者の自宅にも、学生時代に集めたCDが長らく眠っていた。
中にはサブスク未解禁のアーティストも含まれていたが、『ラクレコ+』を使いスマホに取り込んだことで外出先でも楽しめるようになり、大変満足している。『ラクレコ+』を活用して、棚に積まれてホコリを被っているCDを、もう1度活用してみてほしい。
■眠っていたCDが蘇る！『ラクレコ+』が「マジで簡単！」
『ラクレコ+』とは、CDの音楽をPCを経由せずスマホに直接取り込める便利なアイテム。
●『ラクレコ+』の特徴
・PCを使わずダイレクトに音楽をスマホに取り込める。
・iPhoneとAndroidの両方に専用の無料アプリが用意されている。
・取り込んだCDのジャケット写真やアーティスト名などは、自動的に反映される。
・DVDの再生に対応するモデルや、microSDカードをセットして本体に音楽を保存できるモデルもある。
事前に専用の無料アプリをスマホへインストールしておく必要があるが、準備はそれだけ。
あとは、本体とスマホを付属のケーブルで接続してCDをセットし、アプリ内の『CD取込』ボタンをタップするだけでOKだ。
自動で取り込みが進み、アプリを確認すると楽曲のタイトルやアーティスト名、ジャケット写真までしっかり反映されていた。
筆者も実際に何度か使っているが、CDの取り込み中は本体からやや大きめの動作音が聞こえる。
しかし、1曲あたりの取り込み時間は約20秒前後とスピーディー。
曲数の多いアルバムでも短時間で取り込みが完了してしまうため、音や待ち時間が気になる場面はほとんどないと言っていいだろう。
操作が簡単なのはもちろん、特別な機材を用意する必要がないのも、『ラクレコ+』が高い人気を集めている理由の1つ。
PCやスマホの設定、データ管理といった作業に苦手意識がある人でも、気軽に扱えるはずだ。
さらに見逃せないのが、アプリ自体の機能性の高さだ。
一般的な音楽アプリと同じように、プレイリストの作成やシャッフル再生に対応しており、日常使いにも十分な使い勝手と言える。
リピート再生や再生速度の調節もできるため、語学学習用のCDを取り込んで活用するのにも向いているだろう。
ネット上では、「パソコン要らずでストレスフリー。アプリに歌詞が出るのもうれしい」、「CDのままだと聴かなかった曲も、スマホに入れてからは頻繁に聴くようになった」、「説明書が不要なくらい簡単。迷っている人にも自信を持っておすすめできる！」などの口コミがある。
筆者の自宅にも、学生時代に集めたCDが長らく眠っていた。
中にはサブスク未解禁のアーティストも含まれていたが、『ラクレコ+』を使いスマホに取り込んだことで外出先でも楽しめるようになり、大変満足している。『ラクレコ+』を活用して、棚に積まれてホコリを被っているCDを、もう1度活用してみてほしい。