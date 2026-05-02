高市首相は2日、ベトナムのレ・ミン・フン首相と首脳会談を行い、ベトナムの製油所の原油調達に金融支援を行う方向で一致しました。医療関連物資などの日本への安定供給につなげたい考えです。

高市首相は先月、アジア各国の原油や石油製品などの調達のため、総額およそ100億ドルの金融支援を行う枠組み「パワーアジア」を発表しています。

今回の支援はその第1号案件となり、ベトナム北部にあるニソン製油所の原油調達に、政府系機関の日本貿易保険（NEXI）が保証をつける仕組みです。

日本はベトナムで生産される人工透析用チューブなど、医療に関わる石油関連製品を輸入していますが、製油所への支援を通じ、こうした医療関連物資を安定的に確保することにつなげる狙いです。首相周辺は「日本とベトナムにとってwin-winになる」と指摘しています。

また両首脳は、重要鉱物の安定供給の確保と供給網の強化に向けて、緊密に連携していくことで一致しました。ベトナムは世界有数のレアアースの埋蔵量を有し、日本としては安定確保につなげたい考えです。

その上で、中国を念頭に、経済安全保障分野での協力を「二国間協力の新たな優先分野」と位置づけて連携を深めることで一致しました。

このほか首脳会談では、中東情勢や南シナ海情勢、拉致問題など北朝鮮への対応、ベトナムが今年議長を務める、CPTPP＝環太平洋経済連携協定の戦略的な拡大などについて意見が交わされたということです。

高市首相は共同記者発表で、「ベトナムとの連携を強化することは、自由で開かれたインド太平洋＝FOIPの実現・進化に向けて極めて重要となる」と強調しました。