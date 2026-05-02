大竹しのぶ、自宅ベランダに咲いた色鮮やかなアザレアを披露「美しいですね」
俳優の大竹しのぶ（68）が2日、自身のインスタグラムを更新。「ベランダのアザレアが花開きました」と報告し、写真を公開した。
【写真】「美しいですね」自宅ベランダに咲いた色鮮やかなアザレアを披露した大竹しのぶ
投稿された写真には、青空の下、鮮やかなピンク色の花びらを付けた立派なアザレアが写し出されている。
ひとつ前の投稿では、「何だか悲しくなるなあ」と“モヤッ”とした出来事を明かしていた大竹。「あぶねえよ、バーカ!!」と見知らぬ人から声を掛けられたという。
今回の投稿では、「私のふう〜の出来事に沢山のコメントありがとうございました。本当、本当に言葉ってすごい力があるんですね。皆さんの言葉に今度は私が幸せな気持ちになりました」「言霊のお話とか、みんな、みんなありがとう」と、アザレアの写真に前向きな気持ちを添えた。
この投稿には、「アザレア美しいですね」「アザレアの花が咲いた喜びがしのぶさんの周りにたくさんの笑顔を連れてきてくれる様子が目に浮かびます」などのコメントが寄せられている。
【写真】「美しいですね」自宅ベランダに咲いた色鮮やかなアザレアを披露した大竹しのぶ
投稿された写真には、青空の下、鮮やかなピンク色の花びらを付けた立派なアザレアが写し出されている。
ひとつ前の投稿では、「何だか悲しくなるなあ」と“モヤッ”とした出来事を明かしていた大竹。「あぶねえよ、バーカ!!」と見知らぬ人から声を掛けられたという。
この投稿には、「アザレア美しいですね」「アザレアの花が咲いた喜びがしのぶさんの周りにたくさんの笑顔を連れてきてくれる様子が目に浮かびます」などのコメントが寄せられている。