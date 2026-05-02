軸の切れ端からかわいい葉がぐんぐん育つ！「チンゲンサイ」栽培のコツ
【画像で見る】切れ端から育つミニチンゲンサイが可愛い
根や茎などを水につけ、出てきた葉っぱをまた食べる「リボべジ（リボーンベジタブル）」。もちろん料理にも使えるので家計にも優しく、とってもエコ。今回は簡単に栽培できて、見た目も可愛く楽しめるチンゲンサイの育て方をご紹介します。
教えてくれたのは…
▷そらべジガーデンハックさん
東京農業大学卒業後、園芸の楽しさを知ってもらうためにYouTubeチャンネル「そらべジガーデンハック」で動画を配信してブレイク。著書『おうちで大収穫！ 世界一カンタンな野菜のつくり方』（KADOKAWA）も好評！
POINT1 日の当て過ぎには要注意！
植物を育てるときは「日当たりが大事」と思いがち。でも、リボべジは？ 「日の当て過ぎは水が温かくなり過ぎて、根腐れを起こす原因になります。水耕栽培のリボべジの場合はシンクの横など日陰になる場所がおすすめです」（そらべジガーデンハックさん）
シンクの横がベストポジション！
POINT2 少量の水を2日に1回替える
日の当て過ぎとともに、水のあげ過ぎも根腐れのもと！ 「水は野菜の底に少しつくくらいの少量が適量です。多すぎると根が腐りやすくなります。また水替えは2日に1回くらいを目安にし、根が出てきたら4日に1回でOK」
POINT3 めでるのは大事。でも手のかけ過ぎには気をつけて！
毎日、育つ野菜がうれしくて、つい水をあげたり、場所を動かしたりしたくなります。でもちょっと待って！ 「植物にも愛情は伝わります。でも水や日の光が過剰になると枯れてしまうので、手のかけ過ぎには気をつけて」
■リボベジに必要な道具
これさえあれば始められるマストアイテム
浅めのお皿
土を使わずに水だけで育てるリボべジの場合、必要な水はほんの少し。そのため、浅めのお皿が1つあれば、大体どんな野菜でも育てることができます。
■小さな葉が出てきてミニサイズに！チンゲンサイの育て方
軸からどんどん葉が伸びて、2週間もすると小さなチンゲンサイが誕生します。
STEP1 芯が見えるまで葉をむく
外側の葉や軸は腐りやすいので、芯が見えるくらい、大体4枚ほどの葉をむきます。
STEP2 軸の底から2cm上でカット
軸の底から約2cm上のところに包丁を入れて、切りましょう。残った部分は料理に使って。
STEP3 浅いお皿に立てて少量の水を入れる
浅いお皿に軸を立てます。底がつくくらいの少量の水を入れて。底以外の軸には水がかからないように注意しましょう。
水は軸の底につけばOK！
ライターYがやってみた！
「軸のまん中から新しい葉が生えてきて、ミニサイズのチンゲンサイに。もったいなくて食べられない（笑）」
＊ ＊ ＊
リボベジに特別な準備や難しいテクニックは必要ありません！一度育ててみたら、今度は色々な野菜にチャレンジしたくなります。
撮影／布川航太 編集協力／山本美和