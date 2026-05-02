株式会社ニコンイメージングジャパンは、写真家の水咲奈々氏による写真展「Gradually」をニコンプラザ東京および大阪のTHE GALLERYにて、5月26日（火）より順次開催する。

水族館の水槽内で泳ぐ魚を被写体とし、水中で絶えず変化し続ける姿や光の移ろいをテーマに構成。ヒレや身体のライン、姿勢のわずかな変化を捉えた作品を展示する。

各会場でのトークショーも開催。参加者特典として、水咲氏からのミニプレゼントも用意されているという。

タイトルの「Gradually（グラジュアリー）」は、「徐々に」「少しずつ変化していく」という意味を持つ言葉です。

水族館の水槽で泳ぐ魚たちは流れのなかに身を置きながら、そのヒレや身体のライン、姿勢をわずかずつ変化させ、実に多様な表情を見せてくれます。 水中ではすべてが止まることなく、なだらかに姿を変え続けています。

照明の色もまた、青、紫、ピンク、黄色、緑へと連なり、明確な境界を持たないグラデーションとして空間全体を包み込みます。 色と光の移ろいは、水中の生きものたちの動きと呼応しながら、静かで連続的な変化の時間を生み出しています。

本展では、そうした水中世界の「一瞬」でありながら「連なり」を感じさせる表情や、色や形が徐々に重なり、溶け合っていく過程を写し取りました。

変わり続けているのに、どこか穏やかで、同じように見えて、二度と同じではない。

Graduallyというタイトルには、水の中で描かれる終わりのないグラデーションの時間を、写真として表現したいという思いを込めています。

作家コメント

ニコンプラザ東京 THE GALLERY

開催期間

2026年5月26日（火）～6月8日（月）



開催時間

10時30分～18時30分（最終日は15時00分まで）



所在地

休館

日曜日



トークショー

ニコンプラザ大阪 THE GALLERY

開催期間

開催日：2026年5月30日（土） 開催時間：14時00分～15時00分（入場受付：13時15分） 定員：30名（先着順） 参加費：無料

2026年6月18日（木）～7月1日（水）



開催時間

10時30分～18時30分（最終日は15時00分まで）



所在地

休館

日曜日



トークショー

作者プロフィール

開催日：2026年6月20日（土） 開催時間：14時00分～15時00分（入場受付：13時15分） 定員：25名（先着順） 参加費：無料

東京都出身。大学卒業後は舞台俳優として活動するが、モデルとしてカメラの前に立つうちに撮る側に興味が湧き、作品を持ち込んだカメラ雑誌の出版社に入社。写真と編集を学ぶ。現在はフリーの写真家として雑誌やWeb、イベントや写真教室など多方面で活動中。興味を持った被写体に積極的にアプローチするので、撮影ジャンルは赤ちゃんから戦闘機までと幅広い。（公社）日本写真家協会会員。