嵐5人の個性が滲むジャケットスタイル！「休止前のシングルでしたね」「イントロから泣ける」「今のタイミングで聴くと涙が出る」「この曲に何度救われたか」「自然と涙が溢れてしまう」の声

【写真】嵐5人の、笑顔とクールな表情の両方が楽しめるジャケットスタイル

嵐の公式Instagramでは、「ThrowBack ARASHI」として2018年10月24日にリリースした『君のうた』のジャケット写真を公開した。

■個性が滲む、嵐5人のジャケットスタイル

「相葉雅紀出演 テレビ朝日系 金曜ナイトドラマ『僕とシッポと神楽坂』主題歌」と綴り、歌詞の一節をピックアップして紹介した。

1枚目の写真では、嵐の5人がジャケットスタイルで登場。本楽曲が主題歌となった金曜ナイトドラマ『僕とシッポと神楽坂』（テレビ朝日系）で主演を務めた相葉を真ん中に、4人が相葉を囲むように佇んでいる。2枚目は5人が横並びで立ち、1枚目とは打って変わってクールな表情を浮かべている。

この写真には「休止前、最後のシングル曲」「休止前の曲でしたね」と当時に思いを馳せるコメントが寄せられていた。

他にも「この曲に何度救われたか」「自然と涙が溢れてしまう」「今の状況に重なる」「イントロから泣ける」「歌詞がとても良くて泣く」と「今のタイミングで聴くと色んな感情でまた涙が出てくる」と、リスナーも様々な思いを重ねているようだった。

■写真：嵐5人の笑顔とクールな表情の両方が楽しめるジャケット写真