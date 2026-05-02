東京都福生市で男が男子高校生を金づちで殴って逃走した事件で、警視庁に殺人未遂容疑で逮捕された同市加美平、職業不詳高林輝行容疑者（４４）が逃走時、自宅付近からバイクで隣接する昭島市内の駐車場まで行き、ワゴン車に乗り換えていたことが捜査関係者への取材でわかった。

同庁が、詳しい足取りなどを調べている。

高林容疑者は４月２９日午前７時過ぎ、自宅近くの飲食店駐車場で男子高校生（１７）の顔を金づちで複数回殴り、殺害しようとした疑い。調べに対し「記憶が曖昧で、何があったのかわからない」と否認している。

捜査関係者によると、防犯カメラの映像から、高林容疑者が２９日午前８時頃、自宅の裏口からＪＲ福生駅方向に徒歩で向かい、自宅近くにとめていたバイクに乗ったことが判明した。同日午前中に南側に隣接する昭島市内の駐車場に到着し、そこでワゴン車に乗り換えていた。

その後、埼玉県内や東京都立川市、新宿区、江戸川区などを通り、千葉県に向かったとみられる。逃走から約５６時間後の１日午後４時過ぎ、自宅から約７０キロ・メートル離れた千葉県習志野市内のアパート一室に１人でいたところを同庁の捜査員に確保された。