膵臓（すいぞう）がんの進行に関わるたんぱく質を見つけたと、京都大などのチームが発表した。

マウスの実験で、このたんぱく質の働きを抑える薬剤を与えると、がんの進行が止まったといい、新たな治療法の開発につながる可能性がある。論文が２日、国際学術誌に掲載された。

膵臓がんは早期発見が難しい上、化学療法などを行っても広がりやすく、予後が悪い。国内では、年間約４万８０００人が新たに診断され、約４万１０００人が亡くなっている。

チームは、膵臓がんが広がりやすい謎を解明しようと、様々な実験を行った。マウスの膵臓の細胞に負荷をかける物質を投与すると、「ＣＸＣＬ１３」と呼ばれるたんぱく質が出ることを発見。がん細胞では、このたんぱく質が周囲の細胞に作用して炎症を起こし、がん化させていることも確認した。

膵臓がんのマウス３匹にこのたんぱく質の働きを抑える薬剤を１０日ごとに５回注射したところ、がんはほとんど大きくならなかった。薬剤を与えなかった３匹と比べると、がんの大きさは平均１００分の１程度だったという。

手術で切除した人の膵臓がんでも、このたんぱく質が見つかっているといい、チームの川口義弥・京大教授（幹細胞生物学）は「化学療法や放射線治療の後に、膵臓がん細胞が出すたんぱく質の働きを薬で抑えられれば、進行を食い止められる可能性がある」と話す。

田中真二・東京科学大教授（分子腫瘍医学）の話「新たな治療戦略の基盤になりうる研究だ。人の膵臓がんで同じ仕組みがどれほど働いているかを確かめ、その働きを抑えた際の影響を検討することが不可欠だ」