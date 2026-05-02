プロ野球・ロッテの毛利海大投手が2日、翌3日の西武戦先発へ意気込みました。

ドラフト2位ルーキーの毛利投手は開幕戦で初登板初勝利を手にするも、以降は白星から遠ざかりここまで4試合で1勝1敗、防御率4.58の成績。前回4月22日のオリックス戦では自身のエラーも絡み、4回2/3を4被安打、4失点(3自責点)でプロ初黒星を喫しました。

毛利投手は「この2試合はフォアボールと自分のミスから失点しているので、そこだけ無いように意識しながら練習した」と前回登板の課題を口に。中10日でのマウンドへ“低めの精度”に意識を向け、「高めに浮いたり抜け球があってフォアボールから崩れたので、しっかり低めに集めながら」と調整の内容を話しました。

対戦相手は開幕投手としてプロ初勝利を手にした西武。今季2度目の対戦へ向けて、「自分の持ち味をしっかり出すことがまずやらないといけないこと。(それをやって)結果が付いてくる。開幕戦で投げて以来でメンバーもかなり替わっているので、もう1度データを見直して挑みたい」と意気込みました。