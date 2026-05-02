【持丸修一 78歳名将の高校野球論】#88

【前回を読む】密かに燃やしていた山梨学院への対抗心…専大松戸のセンバツ準々決勝までを振り返る

このコラムが掲載される2日、専大松戸は準決勝で拓大紅陵と戦います。

こう聞くと、驚かれる方もいるかもしれません。なにしろ、つい3月末に春のセンバツを終えたばかりですからね。息をつく間もなく春季千葉大会に臨んでおります。

初戦から順に、千葉経大付戦（9-2）、市松戸戦（13-6）、千葉黎明戦（8-0）と、駒を進めてきましたが、やはり高校野球は難しい。

4強に入ったセンバツの後遺症とでもいいましょうか。夏が大本命であり、そこへ向けて精進すべきだと、選手たちも頭では理解しているはずです。しかし、残り3カ月を切ったというのに、危機感や切羽詰まったような気迫がやや物足りなく映ります。体の状態も万全ではないようで、一部の主力選手の中から、不調を訴える声が上がっているのも気がかりです。

頭痛の種はもうひとつ。新戦力の発掘が進んでいないことです。本来であれば春休みはオープン戦を20試合ほど組み、普段出場機会の少ない選手を起用したり、慣れないポジションに挑戦させる絶好の期間。しかし、センバツ出場の宿命で、今年はわずか2試合。そのまま今大会に入ったのが現状です。

すでに夏の県大会シード権を獲得できた今、今大会のノルマは達成していると言えましょう。であれば、これ以上勝ち進む意味はあるのか。関東大会に進めば拘束時間は必然的に延びる。チーム強化に割く時間が減るぶん、むしろマイナスではないか──。こう考えることもできます。

一昔前なら、私もそう思っていたかもしれません。しかし今は、むしろ勝ち進むことにこそ意味があると考えています。なぜか。近年の選手のメンタル面の変化と大きく関係しています。

指導者が細かく手をかけずとも、選手自身が夏に向けて心身の状態を整えてきたのは遠い昔です。

そもそも「調子」というものを自覚できる選手が極端に少なくなった。データを重視する傾向が強まっているからか、自分の調子を感覚・感性で判断するのではなく、結果が出てから初めて認識する傾向にあります。たとえば、「打てたから、調子がいいんだな」といった具合。つまり、実戦から離れた状況では、自分の状態をどう捉えていいのか分からなくなってしまうのです。

だからこそ今は実戦の機会を重ねつつ、自身の調子と向き合わせ、夏に向けて状態が右肩上がりになるように方向付けてやる必要があります。

停滞している新戦力の発掘も大事ですが、現有戦力の維持・向上が至上命令。この2つをいかに両立させられるか。専大松戸は重大な局面を迎えています。

※編集部注：2日の拓大広陵戦を3-2で勝利し、3日の決勝へ進出。千葉県史上初の「春4連覇」へ王手をかけると同時に、16日に開幕する春季関東地区大会への出場を決めた。

（持丸修一／専修大松戸 野球部監督）