歌手の華原朋美（５１）が１日、８月３０日の埼玉を皮切りに、来年３月まで全国ツアー（１９都市１９公演）を開催することを発表した。あわせて、大病で手術を受けていたこと、治療を終えたことを公表した。

華原は２日、インスタグラムに、「１年ぶりのコンサートツアーが決まりました いつも応援してくださるファンの皆様のお陰で 私はステージに立ってマイクを持って歌うことが出来るのはファンの皆様のお陰だと思っています」などと記し、ツアーの全日程を掲載。「＃出待ちの皆様との触れ合いも大切にしたいです」とハッシュタグ（＃）を添えて思いを込めた。

華原は１日、「３０周年記念コンサートが終わってから、個人的に病気が見つかり １２月の仕事を終えて入院して ４時間以上にも及ぶ手術を受けました。 今年のコンサートに合わせて治療は終わりました。」と昨年９月の記念ライブ後に病気が見つかったことを公表。「目が覚めた時、息子が私の手を握って、ママ！！起きた！！ 大丈夫？？良かったよ。ママが居ないと寂しいよ。そう言って涙を流していました」と６歳の息子の様子に触れ、「その涙は今も忘れず、今までも色々な事を乗り越えてきたつもりですが、息子の涙を糧にして今年のコンサートはバンドさんダンサーさんと共にお客様に喜んで頂けるセットリストを考えていま」などとつづった。

華原は昨年１２月１４日に沖縄でディナーショーを行い、今年１月１７日には大阪でディナーショーを開催している。