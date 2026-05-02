松下洸平が、今夏の新曲リリースおよび2027年春の全国ホールツアーの開催を発表。また、新たなアーティスト写真も公開となった。

（関連：【画像あり】松下洸平、5月1日に行われたファンクラブイベントの模様）

本情報は、5月1日に行われたファンクラブイベント『K’s Room Presents KOUHEI MATSUSHITA FCイベント2026 ～Casa Hey～』にて発表されたもの。

松下の新曲リリースは、2024年10月以来約1年半ぶりとなり、ソニー・ミュージックレーベルズに移籍後初の作品となる。楽曲の詳細については後日発表予定だ。

また、2027年春に開催される全国ホールツアーは、同じく2024年以来の開催で、今回は10都市10公演の予定を公開。以降は“and more”となっており、後日アナウンスされる。

・松下洸平 コメント

やっとみなさまにお知らせできる日が来ました。今年の夏に、まずは、久々の新曲をリリースさせていただきます。今日は「新曲をリリースします」までの発表なんですけど、さらにみんなと一緒に楽しんで、音楽をやりながら一緒に素晴らしい景色を見たいということで、新たにソニーミュージックさんのお力を借りてここからまたスタートします。そして、来年春にホールツアーやらせていただきます。4月10日から5月30日までやらせていただいて、今後、どんどん情報公開されていきます。まずは、新曲を楽しみに待っていただいて、新曲たちを引っさげてこのツアーでみんなと一緒に楽しい来年の春を迎えられればいいなと思います。よろしくお願いします。ここから先、楽しいことしか待ってないから！

（文＝リアルサウンド編集部）