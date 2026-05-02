どうにも止まらぬ村上宗隆は「危険な打者」　米騒然の本塁打量産に高まる価値「簡単にアウトにできる相手ではない」

3試合ぶりにホームランを放ち、チームの連勝に貢献した村上(C)Getty Images

もうどうにも勢いは止まらない。

現地時間5月1日、ホワイトソックスの村上宗隆は、敵地でのパドレス戦に「2番・一塁」で先発出場。2回の第2打席に3試合ぶりとなる13号3ランを放ち、本塁打数でメジャー単独トップに浮上した。

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絶好機を逃さなかった。2回二死一、三塁の第2打席、相手右腕のヘルマン・マルケスと対峙した村上は、カウント2-2から投じられたナックルカーブを捉えると、打球は右中間席へ吸い込まれた。

シーズン換算で65発という衝撃ペースを維持した。メジャー移籍1年目で真価を発揮する和製大砲には、現地メディアでの声価も高まっている。スペイン紙『Marca』のアメリカ版は「ムネタカ・ムラカミは打席に立つたびに危険な打者と化している」と強調。「新しいリーグ、新しい投手たち、そして新しい環境に適応しようとしている選手にとって、今の状況は際立っている」と論じた。

さらに空振り率の高さという“課題”と隣り合わせにある村上の現状を「彼はまさに純粋なスラッガーだ」と評した同紙は、「日本で成功を掴んだ彼が、メジャーリーグでもすぐに通用するのか、特に試合でのパワーという点で疑問視する声はあった。しかし、これまでのところ、そうした懸念は払拭されている」と断言した。