女優の山口智子（61）が2日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にゲスト出演し、ワークライフバランスについて語った。

1カ月ほど前まで、スペインへ旅行していたという。「最近、“休め休み推進本部”っていうのを自分の中で立ち上げている」。ユーモアをまじえて明かし、「とにかく賢く休まないと、ちゃんと仕事で結果を出せないと、最近めちゃくちゃ感じているので、1カ月半、休みまくって、ちょうど帰りたてホヤホヤなんです」と説明した。

夫の俳優・唐沢寿明と一緒ではなく、「完璧な一人旅」だったという。「毎年、1カ月半は休むことに、この数年決めちゃってるんですけど」。フラメンコ好きで知られ、「自分のフラメンコ修行も兼ねて、スペインで2、3月は、アンダルシア地方って南スペインで盛大なフラメンコ祭りがあるから、それに行くと毎日、素晴らしい一流の先生たちの教えを受けられるんですよ」。レッスンを受け、夜はダンサーたちのショーと、フラメンコ漬けだった様子。「約3週間、ガーッとやって、休みまくって帰ってきて、今ちょっと仕事モードに、しょうがなく戻している」と笑わせていた。

その上で、日本人の働き方について考えを示した。「日本人も、つい働いちゃうじゃないですか。休みといえば数日だったり、取れても1週間とか。細々だと、やっぱり特に海外なんか行くと時差に慣れるだけで、3日とかかかっちゃう」。勤勉さに触れながらも、「北欧のノルウェーとか、スウェーデンとかの人たちが一番休んでいるのに、労働効率っていうか、結果を出す労働の基準値で、最高値をたたき出している」と、労働の質の違いも指摘していた。