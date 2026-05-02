テレビ朝日系「キョコロヒー」が４月２７日に放送され、元日向坂４６の齊藤京子、女性芸人・ヒコロヒーがＭＣを務めた。

この日は、Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ・川島如恵留、銀シャリ・鰻和弘が、一人旅の魅力を齊藤にプレゼンした。

海外旅行のリスクが話題になると、ヒコロヒーは海外旅行中にスリ被害にあったことを回想。

「そんとき、一人旅じゃなかったんですけど。２人ぐらいの連れと一緒に歩いてて。タバコを２箱しか持って行ってなかったんですよ。５日間ぐらい行くんやったのに。大事に、大事にタバコ吸ってたんやけど。それを（お尻の）ポケットに入れてて…」と述懐。

「ほんなら子どもがバーンってぶつかってきて。この瞬間に『スリや！』と思ってパッて見たら、違う子供がお尻（ポケット）から、パッてタバコ抜いてバーッっと走ってて。もうね、スマホとか財布とかじゃない、タバコ。執念でブワーって追いかけて。『お前！何してくれてんねん！』って執念で捕まえて。『バカ野郎！』って、むっちゃ怒って」と話した。

ヒコロヒーは「連れ２人が『タバコぐらいで、そんな…』みたいな顔してましたけど」と振り返って笑わせていた。