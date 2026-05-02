お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（50）が2日、Xを更新。タモリ（80）をめぐる人気ユーチューバーのヒカルの発言に再び言及した。

ヒカルがYouTube動画内で「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど。いまだに僕分からなくて」と発言したことにより物議を醸している。真栄田は4月28日にも「タモリさんは最高に面白い愛の人です」などとXに投稿していたが、2日に再び言及した。

真栄田は、「人に、お前面白くないって言われたら嫌じゃん」と断言して、「たぶんだけど、幼稚園で自分の子供が、他の子供に『お前面白くない』って言ったら、俺ザワッてなって、『何でそんな事言った？（相手の子に）ごめんね』ってなる。そんなシンプルな心理だと思う」と一連の騒動に自分なりの解釈を示した。

「それでも人に『面白くない』って動画まで撮って言う、それが炎上しても『本音言っただけ』って自分の子供が言ったら、俺はザワってなる。ザワワよ。ザワワ」と続けて、「そんな、人がザワワになる事、人に向かって面白くないって言う人は、よっぽど、＜1＞寝不足＜2＞さびしい＜3＞自分に自信が無い のどっちかだと思う」と持論を展開した。そういった私見を述べつつも、最後に「って、今まで書いた事、全部、内間が言ってました」と相方・内間政成（49）を持ち出してオチをつけている。