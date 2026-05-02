◆女子プロゴルフツアー ＮＴＴドコモビジネスレディス 第２日（２日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）

３日間短縮競技の第２ラウンドが行われ、ツアー３勝の菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が２位で出て６バーディー、１ボギーの６７をマークし、通算１２アンダーに伸ばした。ホールアウト時点では単独首位に浮上した。

圧巻の飛距離で大ギャラリーを湧かせた。前半の１４番までに３つ伸ばし、１６番パー４（４２１ヤード）のティーショットは、追い風も後押しして２８３ヤードのビッグドライブ。「今年はめっちゃ飛ぶんです。クラブのシャフトとヘッドも変えたけど、トレーニングもかなり成果が出てる。去年より１５ヤードくらい飛んでいる」とかみしめた。

１７番パー５。前方に木が立ちはだかる第２打は残り２５０ヤードから「直ドラ」でグリーン手前３０ヤードまで運び、３打目を１メートルに寄せてバーディーを奪った。直ドラは「めっちゃ得意です。調子が悪くなって下から入ると直ドラはダフっちゃうので、すごい感覚が良い時だけ使える。１７番は会心だった」と笑顔がはじけた。

昨年は平均飛距離が全体３４位の２４２・４２ヤードだったが、第１Ｒは全体３位の２６３・５ヤードを記録。「スタッツを見るのが楽しみ」とニヤけた。オフは筋トレの時間を昨年の４５分から約７０分に増やし、スクワットなど下半身を中心に鍛え上げた。体重は昨年末から約４キロ増え、クラブ変更もかみ合い、パワーヒッターに変貌（へんぼう）を遂げた。

後半の８番は今大会３５ホール目で初のボギーをたたいたが、最終９番は１メートルに寄せてバーディーの「バウンスバック」で締めた。昨年、同じ浜野ＧＣで開催された前身のパナソニックオープンで優勝しており「大好きなコースなので印象もいい。飛距離もそうだけど、アイアンの感覚がすごく良くて、パッティングもグリーンが大好きでラインがすごく見える」。最終日に向けて「優勝できてもできなくても、こういう位置で戦える選手が強い。楽しみながら１打１打集中して頑張りたい」と初代覇者を見据えた。（星野 浩司）