山崎紘菜、脚線美際立つアシメスカート姿に絶賛の声「ため息が出るほど美しい」「神スタイル」
【モデルプレス＝2026/05/02】女優の山崎紘菜が4月30日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】32歳171cm美人女優「カッコいい」と話題の美脚ショット
山崎は、3月27日発売の雑誌「25ans」（ハースト婦人画報社）5月号のオフショットを投稿。フォトグラファーのTERUO HORIKOSHI氏によって撮影された写真には、黒のジャケットにアシンメトリーのデザインが施されたベージュのミニスカートを合わせたスタイルでポージングする姿が収められており、スラリとした美しい脚が際立つショットとなっている。
また、ブルーのバッグを手にカメラを見つめるミニスカート姿の写真も載せている。
この投稿は「ため息が出るほど美しい」「透明感溢れてる」「クールでカッコいい」「神スタイル」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳171cm美人女優「カッコいい」と話題の美脚ショット
◆山崎紘菜、スラリ美脚輝くミニスカ姿披露
山崎は、3月27日発売の雑誌「25ans」（ハースト婦人画報社）5月号のオフショットを投稿。フォトグラファーのTERUO HORIKOSHI氏によって撮影された写真には、黒のジャケットにアシンメトリーのデザインが施されたベージュのミニスカートを合わせたスタイルでポージングする姿が収められており、スラリとした美しい脚が際立つショットとなっている。
また、ブルーのバッグを手にカメラを見つめるミニスカート姿の写真も載せている。
◆山崎紘菜の投稿に「ため息が出るほど美しい」と反響
この投稿は「ため息が出るほど美しい」「透明感溢れてる」「クールでカッコいい」「神スタイル」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】