神戸が第1Qに42得点のロケットスタート…鹿児島を粉砕しGAME1を先勝

5月1日、GLION ARENA KOBEで「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025－26」クォーターファイナルGAME1が開催。神戸ストークスがホームで鹿児島レブナイズと対戦した。

試合序盤から互いに点を取り合う展開となるなか、神戸は木村圭吾の3ポイントシュートをきっかけにして13－2のランを炸裂させる。攻撃の手を緩めず、第1クォーターだけでチーム全体で42得点を奪う猛攻を見せ、42－25と大量リードで最初の10分間を終えた。第2クォーターでは、神戸はルーク・メイとアイザック・バッツを中心にオフェンスを展開。さらにリードを広げ、72－45と圧倒的な点差で試合を折り返した。

後半に入っても、神戸が主導権を握り続け攻守ともに格の違いを見せつける。付け入る隙をまったく与えず、最終スコア123－91で圧勝。プレーオフ第1シードとしての威厳を存分に示した。

勝利した神戸はメイがベンチスタートながらも33得点10リバウンドでダブルダブルを達成。ヨーリ・チャイルズが22得点9リバウンド、木村が18得点、バッツが13得点12リバウンドでダブルダブルを記録した。出場した全員が得点をマークし、チーム一丸となって圧倒的なオフェンス力を見せつけた。

敗れた鹿児島は、兒玉貴通と遠藤善が14得点、パトリック・アウダが13得点、アンソニー・ゲインズ・ジュニアが12得点11リバウンドを挙げたものの、神戸の勢いを止めるには至らなかった。

両チームによるGAME2は、2日に再び神戸のホームであるGLION ARENA KOBEで行われる。

■試合結果



神戸ストークス 123－91 鹿児島レブナイズ（@ GLION ARENA KOBE）



神 戸｜42｜30｜24｜27｜＝123



鹿児島｜25｜20｜23｜23｜＝91

【動画】神戸vs鹿児島Game1ハイライト