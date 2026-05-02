SIX LOUNGEが、TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2のオープニング主題歌である新曲「さよならじゃない方がいい」を6月3日にCDリリースする。

（関連：SIX LOUNGE×BLEACH、DISH//×逃げ若、ハンブレ×鴨ロン……改めて注目したいロックバンド×アニソン3選）

本楽曲は、同アニメの世界観を汲み取ったナガマツシンタロウ（Dr/Cho）の歌詞に、SIX LOUNGEらしい爽やかなロックンロールサウンドが映える一曲。4月29日に配信リリースされている。

CDのジャケットは、今回のために特別に描き下ろされたアニメ絵柄となっている。また、あわせて購入者特典の絵柄も公開となった。

・SIX LOUNGE ナガマツシンタロウ コメント

はじめまして。今回オープニング主題歌を担当させてもらいます。SIX LOUNGEです。主題歌のお話をいただき、とても嬉しかったです！疾走感のあるサウンドに、未知なる冒険のドキドキ、大切な人への想いを忘れないように、また明日へ走り出す気持ちを大切に、楽曲を制作しました。よろしくお願いします！

（文＝リアルサウンド編集部）