岩本乃蒼、日本テレビに復職 休職中の3年間で大学院での学びや出産も経験「今の自分だからこそ届く言葉を」
日本テレビの岩本乃蒼アナ（34）が2日、自身のインスタグラムを更新。同局に復職したことを報告した。
【写真】大学院での学位授与式に…日本テレビに復職する岩本乃蒼アナ
岩本アナは「この春 日本テレビに復職いたしました。休職中、関西大学大学院 社会安全研究科にて災害報道に関する学びを深める時間を得られたこと、また出産を経験するなど私にとってかけがえのない、ユニークな3年間となりました」と記した。
続けて「久しぶりの汐留。会社も、社会も、そして私自身も変化していますが、積み重ねた経験を力に変えて、今の自分だからこそ届く言葉を紡いでいきたいと思います」と呼びかけている。
岩本アナは慶應義塾大学在学中に女性ファッション誌『non-no』モデルとして活躍し、同局の朝の情報番組『ZIP!』に出演。2014年に入社し、『スッキリ!!』『news zero』などを担当。プライベートでは、2020年11月に同期入社の社員と結婚したことを報告。23年には同局を休職するため、『news zero』を離れることを伝えていた。
【写真】大学院での学位授与式に…日本テレビに復職する岩本乃蒼アナ
岩本アナは「この春 日本テレビに復職いたしました。休職中、関西大学大学院 社会安全研究科にて災害報道に関する学びを深める時間を得られたこと、また出産を経験するなど私にとってかけがえのない、ユニークな3年間となりました」と記した。
続けて「久しぶりの汐留。会社も、社会も、そして私自身も変化していますが、積み重ねた経験を力に変えて、今の自分だからこそ届く言葉を紡いでいきたいと思います」と呼びかけている。
岩本アナは慶應義塾大学在学中に女性ファッション誌『non-no』モデルとして活躍し、同局の朝の情報番組『ZIP!』に出演。2014年に入社し、『スッキリ!!』『news zero』などを担当。プライベートでは、2020年11月に同期入社の社員と結婚したことを報告。23年には同局を休職するため、『news zero』を離れることを伝えていた。