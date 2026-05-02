「パイレーツ・オブ・カリビアン」で知られる女優のキーラ・ナイトレイが、およそ15年ぶりにウエスト・エンドの舞台に復帰する。2011年にリバイバル版「子供の時間」に出演したのを最後に、ロンドンの舞台からは遠のいていたキーラが今年、公演が予定されている「The Lives of Others」に出演する。



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この作品は、アカデミー賞を受賞したドイツ映画「善き人のためのソナタ」を舞台化するもので、1984年の東ベルリンを舞台に、監視社会の中での恋愛が描かれる。



「ブリジャートン家」の俳優ルーク・トンプソンが、劇作家のゲオルク・ドライマン役に決定しており、キーラはその恋人で女優のクリスタ＝マリア・ジーラント役を演じる。そして、その2人の監視を命じられたシュタージのベテラン尋問官には、「ゲーム・オブ・スローンズ」などで知られる俳優のスティーヴン・ディレインが決定している。



「The Lives of Others」はアデルフィ・シアターで10月14日から来年の1月9日まで上演予定だ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）