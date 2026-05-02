ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、明日、日本時間3日のカージナルス戦に先発予定の佐々木朗希投手について言及しました。

佐々木投手は今季ここまで5試合に登板し1勝2敗、防御率6.35の成績。前回26日のカブス戦では、3本のホームランを浴びながら6回途中4失点で今季初勝利を飾りました。

佐々木投手の状態について、ロバーツ監督は「直近の登板は、この5試合の中でも一番よかった。今後もさらによくなっていくことを期待しているし、プロセスや実行力をしっかり続けていってほしい」と語ります。

357日ぶりに白星を掴み、自身でも投球フォームが改善されていると話した佐々木投手。更なる調整を目指すなかロバーツ監督は次のステップとして「登板日になったらその日の状態で勝負するということに尽きると思う。その日の自分を受け入れて投げるしかない。彼はその点でもよくなってきているし、いわゆる外に意識を向けて勝負するモードにも入りやすくなっていると思う。いい状態にいると思うので、とにかくマウンドに上がってゼロを並べていってほしい」と期待を込めました。

またロバーツ監督は佐々木投手の昨季からの変化について「彼はコーチ陣に対して、かなりオープンになってきていると感じる。マーク・プライアー(投手コーチ)やコナー・マクギネス(投手コーチ補佐)は、どちらかというと様子を見ながら進めていくタイプですが、ロウキ自身が積極的に会話を始めてくれているのは本当によいこと。彼の人間的な成長と、フィールド上での成長の両方を感じているし、彼とコーチ陣との関係がさらに一段階上のレベルに進んでいくのを見るのは、とても楽しみ」と話しました。