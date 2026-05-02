「ビジネスクラス」誕生はパンナムから？

国際線旅客機の座席区分は航空会社によって呼称が異なる場合もありますが、一般的には上位から「ファーストクラス」「ビジネスクラス」「エコノミークラス」の順に分類されます。

【驚愕の広さ！】これが110席ある「世界最大のビジネスクラス区画」機内全貌です（画像）

ファーストは「一等」、エコノミーは「経済的」となんとなく意味が伝わります。しかし、ビジネスは、どのようなクラスなのか分かりづらいようにも思えます。

そもそも、戦前の旅客機には基本的にファーストクラスしか存在していませんでした。その後、第二次世界大戦後にエコノミークラスが登場し戦後に本格普及すると、1950年代にはファーストクラスとエコノミークラスの2クラス制が一般化していきます。

転機となったのは1970年代です。ボーイング747に代表される大型機、いわゆる「ジャンボ機」の登場により座席供給量が増加し、ファーストクラスとエコノミークラスの運賃差が拡大しました。この差を埋める中間グレードとして、新たにビジネスクラスが誕生しました。

このビジネスクラスを世界的に普及させたのが、当時の米大手航空会社であるパンアメリカン航空です。同社は当初、このクラスを「クリッパークラス（Clipper Class）」と呼んでいました。

「クリッパー」とは、同社が戦前に運航していた飛行艇の愛称に由来する言葉で、機体名やサービス名、さらには無線通信におけるコールサインにも用いられる、象徴的な呼称でした。そのため、新設された中間クラスにもこの名称が採用されたのです。

その後、「ビジネスクラス」という呼称が一般化した理由については諸説ありますが、有力な説としては、主に出張など商用目的で利用する、比較的高い運賃を支払う顧客層を意識した名称であったとされています。

現在、ビジネスクラスの搭乗券に「C」と表記される理由については、この「クリッパークラス（Clipper Class）」の頭文字に由来するという説があります。

日本の航空会社においてビジネスクラスが導入されたのは1980年代のことです。全日本空輸（ANA）は「スーパーエグゼクティブクラス」、日本航空（JAL）は「エグゼクティブクラス」という名称で導入されたそうです。

なお、エコノミークラスの搭乗券には「Y」と表記されています。“economy”の頭文字ではなく末尾が採用されているのは、アルファベットの「E」は「F」と視認上紛らわしいことや、アルファベット順でファーストクラスが上位になるような配慮ともいわれます。