北斗晶、夫・佐々木健介がゲットした限定バターケーキを大絶賛「とにかく美味しい」

タレントの北斗晶が5月1日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介が入手したという、フランス産発酵バター・エシレの専門店『エシレ・メゾン デュ ブール』のバターケーキを絶賛した。

この日、北斗は「今日は親子でロケをさせていただきました〜！！」と報告し、長男・健之介さんと健之介さんの妻で女子プロレスラーの凛との3ショットを公開した。

また「話は変わりますが」と切り出し『エシレ』のバターケーキについて言及。「このバターケーキはお店でも1日何個かの限定があって、早くから並ばないと買えないらしいんだけど…なんと、パパがゲットして来てくれました〜」と佐々木が入手したことを明かした。

「もう…蓋を開けたらその時点で美しい」と写真とともに紹介し「何層にもなっていてね 食べたら、とろけるようなバタークリームでとにかく美味しい」と絶賛。「勿体無いから、少しづついただきたいと思いつつ。ガッツリ食べさせてもらいましたー！！」と満足した様子でコメントした。

最後に「せっかくだからバターも買って来て欲しかったな〜欲張りだけど」とお茶目につづり、ブログを締めくくった。