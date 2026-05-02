パラリンピックにも出場した諫早市出身の車いすアスリート。

闘病生活から復帰し、再び競技への挑戦を続けています。

【NIB news every. 2026年4月17日放送より】

最高時速は約35Km。

上半身の筋力で車輪を回し、コースを駆け抜けます。

副島 正純選手(55)。

諫早市出身で、世界の最前線で活躍する車いすアスリートです。

（副島 正純 選手）

「右を漕いでも左を漕いでも真っ直ぐ進む。そのスピード感が魅力。走っていることも楽しいし、その駆け引きをしているのもすごく楽しい。」

副島選手は、2004年に行われたアテネパラリンピックの4×400mリレーで銅メダルを獲得。

4大会連続でパラリンピックに出場し、ベルリン、ホノルルなど世界最高峰の大会で優勝を重ねてきました。

7年ぶりに出場する「ボストンマラソン」を4月末に控え、コンディションやフォームなどを確認します。

（副島 正純 選手）

「元々ボストンマラソンは大好きな大会で、初めてメジャーマラソンに挑戦したのが2007年のボストンマラソン。(今回は)勝負しに行きたいというよりは、大好きな大会に行って今後の自分のモチベーションを上げたい」

副島選手が車いす生活になったのは、23歳の時でした。

家業の鉄工所で作業中、300Kgの鉄板の下敷きになる事故に遭い、脊髄を損傷。

下半身不随となりました。

（副島 正純 選手）

「ベッドの上では、常に自分の人生への不安があった。なんで俺なんだ、なんで俺だけこんな思いをしないといけないんだろうと思った」

そんな中、病院で知り合った人から誘われて始めたのが「車いす競技」でした。

（副島 正純 選手）

「唯一自分ができるスポーツというか、できることだったので、本当にその時間だけは大切にしたいと思える。自分が自由になれる時間だった」

現在、副島選手は長崎と福岡の2拠点で生活しています。

福岡市の自宅では、講演会の準備や販売するための競技用グローブの制作などを行っています。

車いす競技と向き合い、充実した日々を送っていた副島選手ですが、悲劇が襲います。

おととし3月末、悪性脳腫瘍と診断されたのです。

（副島 正純 選手）

「2023年くらいから体調が悪くて、原因がわからなかった。やりたいことがあるのにうまくやれないし、体調が整わない」

10時間におよぶ手術の末、腫瘍の9割を摘出。

抗がん剤治療も開始し、闘病の日々が始まりました。

（副島 正純 選手）

「2Kgのペットボトルの水をコップに注ぐことで、すごく震えるわけではないが動作が定まらない。体力が落ちていることに気づいた時にやはりショックだった」

命を脅かす病で競技人生は暗転、アスリートとして危機的状況に陥りました。

さらに 治療費と東京の病院に通う毎月の交通費が、重くのしかかりました。

そんな時に副島選手が活路を見出したのが、チャリティグッズの販売でした。

Tシャツには競技用車いすに乗っている副島選手の姿。

“NEVER GIVE UP” という言葉には自らの思いを込めました。

（副島 正純 選手）

「僕が頑張っていることを応援しようということだけではなく、僕がやっている活動に一緒に協力しようよという感じ」

グッズは、副島選手自身も奮い立たせました。

（副島 正純 選手）

「2025年に治療をし、2026年からは絶対にマラソンに戻ろうと。

背中にそれぞれの大会の名前を書いていて、これに出場することを目標にしようというTシャツ」

逆境を力に変えた副島選手。

治療と練習を同時に続けることは容易ではありませんでしたが、手術を終えた4か月後に、はレース復帰を果たします。

そして今年3月、放射線治療が終了し副島選手は病に打ち勝ちました。

4月末のボストンマラソンが治療終了後、初の海外での大会となります。

この日は、レース出場の報告に所属先を訪れました。

副島選手が特別サポート選手として所属するのは福岡市の『シーズアスリート』です。

障害者の選手活動と仕事との両立を目的に設立された団体で、現在8人の選手が所属。

117社が副島さんたちをサポートしていて、会報誌などを通じて日頃の活動やレース結果を報告しています。

（副島 正純 選手）

「競技をやることで自分の気持ちが前に進むので、本当に今回はいいチャンスだなと思っている」

（アソウ・ヒューマニーセンター 中島 彰彦 代表取締役会長）

「自分のことよりも、人のための方が頑張れる。勝ち負けは別として、“みんなに勇気を与えるんだ ” という気持ちで走って！頑張って！」

また、長崎にいる友人たちも活躍を期待しています。

（上川 賢一さん）

「まず世界と戦っているのがすごい。加えて病気と闘っている。それに負けない気持ちがすごく伝わってくるので、応援したくなる」

（米倉 智幸さん）

「(副島さんに）感動と勇気をもらえる。僕の誇り。」

（副島 正純 選手）

「走ることでみんなが何か感じてくれると嬉しいなと思うし、だからこそ、いい結果を残したい自分の気持ちが走ることに繋がっている。

今回はいい結果を望むほど走れていないが、自分が納得できればいいと思うし、ずっと応援してもらいたい」

周りの声援が、副島選手をさらに強くしてくれます。

副島選手にとって「車いすマラソン」とは…

（副島 正純 選手）

「走ることは生きている証。

2028年にはロサンゼルスでパラリンピックもあるし、いけるか、いけないかは別だが、いけるくらいの努力を “もう一度やりたい” というのが今の気持ち。走れる間はずっと走り続けたい」

多くの人に支えられ、大病を乗り越えて競技復帰を果たした副島選手。

前へ、前へ。

さらに力強く競技人生を走り続けます。