ずっと走り続けたい！「車いすマラソン 競技へ再挑戦」病に打ち勝ち 目指すパラリンピック《長崎》
パラリンピックにも出場した諫早市出身の車いすアスリート。
闘病生活から復帰し、再び競技への挑戦を続けています。
【NIB news every. 2026年4月17日放送より】
最高時速は約35Km。
上半身の筋力で車輪を回し、コースを駆け抜けます。
副島 正純選手(55)。
諫早市出身で、世界の最前線で活躍する車いすアスリートです。
（副島 正純 選手）
「右を漕いでも左を漕いでも真っ直ぐ進む。そのスピード感が魅力。走っていることも楽しいし、その駆け引きをしているのもすごく楽しい。」
副島選手は、2004年に行われたアテネパラリンピックの4×400mリレーで銅メダルを獲得。
4大会連続でパラリンピックに出場し、ベルリン、ホノルルなど世界最高峰の大会で優勝を重ねてきました。
7年ぶりに出場する「ボストンマラソン」を4月末に控え、コンディションやフォームなどを確認します。
（副島 正純 選手）
「元々ボストンマラソンは大好きな大会で、初めてメジャーマラソンに挑戦したのが2007年のボストンマラソン。(今回は)勝負しに行きたいというよりは、大好きな大会に行って今後の自分のモチベーションを上げたい」
副島選手が車いす生活になったのは、23歳の時でした。
家業の鉄工所で作業中、300Kgの鉄板の下敷きになる事故に遭い、脊髄を損傷。
下半身不随となりました。
（副島 正純 選手）
「ベッドの上では、常に自分の人生への不安があった。なんで俺なんだ、なんで俺だけこんな思いをしないといけないんだろうと思った」
そんな中、病院で知り合った人から誘われて始めたのが「車いす競技」でした。
（副島 正純 選手）
「唯一自分ができるスポーツというか、できることだったので、本当にその時間だけは大切にしたいと思える。自分が自由になれる時間だった」
現在、副島選手は長崎と福岡の2拠点で生活しています。
福岡市の自宅では、講演会の準備や販売するための競技用グローブの制作などを行っています。
車いす競技と向き合い、充実した日々を送っていた副島選手ですが、悲劇が襲います。
おととし3月末、悪性脳腫瘍と診断されたのです。
（副島 正純 選手）
「2023年くらいから体調が悪くて、原因がわからなかった。やりたいことがあるのにうまくやれないし、体調が整わない」
10時間におよぶ手術の末、腫瘍の9割を摘出。
抗がん剤治療も開始し、闘病の日々が始まりました。
（副島 正純 選手）
「2Kgのペットボトルの水をコップに注ぐことで、すごく震えるわけではないが動作が定まらない。体力が落ちていることに気づいた時にやはりショックだった」
命を脅かす病で競技人生は暗転、アスリートとして危機的状況に陥りました。
さらに 治療費と東京の病院に通う毎月の交通費が、重くのしかかりました。
そんな時に副島選手が活路を見出したのが、チャリティグッズの販売でした。
Tシャツには競技用車いすに乗っている副島選手の姿。
“NEVER GIVE UP” という言葉には自らの思いを込めました。
（副島 正純 選手）
「僕が頑張っていることを応援しようということだけではなく、僕がやっている活動に一緒に協力しようよという感じ」
グッズは、副島選手自身も奮い立たせました。
（副島 正純 選手）
「2025年に治療をし、2026年からは絶対にマラソンに戻ろうと。
背中にそれぞれの大会の名前を書いていて、これに出場することを目標にしようというTシャツ」
逆境を力に変えた副島選手。
治療と練習を同時に続けることは容易ではありませんでしたが、手術を終えた4か月後に、はレース復帰を果たします。
そして今年3月、放射線治療が終了し副島選手は病に打ち勝ちました。
4月末のボストンマラソンが治療終了後、初の海外での大会となります。
この日は、レース出場の報告に所属先を訪れました。
副島選手が特別サポート選手として所属するのは福岡市の『シーズアスリート』です。
障害者の選手活動と仕事との両立を目的に設立された団体で、現在8人の選手が所属。
117社が副島さんたちをサポートしていて、会報誌などを通じて日頃の活動やレース結果を報告しています。
（副島 正純 選手）
「競技をやることで自分の気持ちが前に進むので、本当に今回はいいチャンスだなと思っている」
（アソウ・ヒューマニーセンター 中島 彰彦 代表取締役会長）
「自分のことよりも、人のための方が頑張れる。勝ち負けは別として、“みんなに勇気を与えるんだ ” という気持ちで走って！頑張って！」
また、長崎にいる友人たちも活躍を期待しています。
（上川 賢一さん）
「まず世界と戦っているのがすごい。加えて病気と闘っている。それに負けない気持ちがすごく伝わってくるので、応援したくなる」
（米倉 智幸さん）
「(副島さんに）感動と勇気をもらえる。僕の誇り。」
（副島 正純 選手）
「走ることでみんなが何か感じてくれると嬉しいなと思うし、だからこそ、いい結果を残したい自分の気持ちが走ることに繋がっている。
今回はいい結果を望むほど走れていないが、自分が納得できればいいと思うし、ずっと応援してもらいたい」
周りの声援が、副島選手をさらに強くしてくれます。
副島選手にとって「車いすマラソン」とは…
（副島 正純 選手）
「走ることは生きている証。
2028年にはロサンゼルスでパラリンピックもあるし、いけるか、いけないかは別だが、いけるくらいの努力を “もう一度やりたい” というのが今の気持ち。走れる間はずっと走り続けたい」
多くの人に支えられ、大病を乗り越えて競技復帰を果たした副島選手。
前へ、前へ。
さらに力強く競技人生を走り続けます。