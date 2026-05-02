【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは室内で履くもの
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、階段や廊下での移動を助ける安全設備、玄関で履き替えて室内を歩くための履物、そして判断を誤らせる心理的な誘導という、3つの言葉を選びました。身近な暮らしの道具から情報の取り扱いに関する用語まで、幅広く連想を広げて共通の2文字を特定しましょう。
て□□
□□っぱ
み□□ーど
ヒント：階段の上り下りや歩行の際に、体を支えるために設置された棒。室内で足を保護するために履く、かかとのない履物。そして、誤った認識や行動へ誘導することを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「すり」を入れると、次のようになります。
てすり（手すり）
すりっぱ（スリッパ）
みすりーど（ミスリード）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、建築設備、日用品、そして情報の伝え方という、全く異なるジャンルの言葉を組み合わせました。共通の「すり」という音が、物理的な支えから抽象的な誘導まで、多様な概念を形作っています。音の響きを頼りに、身近な単語の中に隠れた意外な共通点を見つけ出せたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、階段や廊下での移動を助ける安全設備、玄関で履き替えて室内を歩くための履物、そして判断を誤らせる心理的な誘導という、3つの言葉を選びました。身近な暮らしの道具から情報の取り扱いに関する用語まで、幅広く連想を広げて共通の2文字を特定しましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□っぱ
み□□ーど
ヒント：階段の上り下りや歩行の際に、体を支えるために設置された棒。室内で足を保護するために履く、かかとのない履物。そして、誤った認識や行動へ誘導することを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
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↓
正解：すり正解は「すり」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すり」を入れると、次のようになります。
てすり（手すり）
すりっぱ（スリッパ）
みすりーど（ミスリード）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、建築設備、日用品、そして情報の伝え方という、全く異なるジャンルの言葉を組み合わせました。共通の「すり」という音が、物理的な支えから抽象的な誘導まで、多様な概念を形作っています。音の響きを頼りに、身近な単語の中に隠れた意外な共通点を見つけ出せたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)