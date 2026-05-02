今月末に閉館する大阪松竹座で2日、最後の公演「大阪松竹座さよなら公演 御名残五月大歌舞伎」が開幕した。

幕開けはめでたい場で上演される「寿式三番叟（ことぶきしきさんばそう）」。水を打ったような静かな客席で、中村又五郎（70）の翁が厳かに舞い、若い中村虎之介（28）中村歌昇（36）が足拍子も豪快に躍動感あふれる舞踊を披露した。

「昼の部」は壮絶な最期を遂げる木曽義賢に片岡愛之助（54）がふんする「義賢最期（よしかたさいご）」、笑いあふれる人気狂言「鰯賣戀曳網（いわしうりこいのひきあみ）」と続いた。

夜の部は片岡仁左衛門（82）の「盛綱陣屋（もりつなじんや）」、古典落語を題材にした「心中月夜星野屋（しんじゅうつきよのほしのや）」にこの公演のために作られた「當繋藝招西姿繪（つなぐわざおぎにしのすがたえ）」がお目見えする。

大阪松竹座は1923年、大阪初の本格的洋式劇場として誕生。映画館から97年2月、舞台専用劇場として建て生まれ変わった際も“道頓堀の凱旋門”とも言われたネオ・ルネサンス洋式の正面外観は保存され、道頓堀のシンボルとして親しまれてきた。同劇場は閉館後、解体工事に着手することも決まっている。