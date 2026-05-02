元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、2日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。過去の週刊誌報道について語った。

番組では「箱根3時間SP」として、箱根にまつわる企画を行った。

一茂は「俺さ今思い出したんだけどさ、芦ノ湖の近くに（父親の）別荘があったんですけど、一番最初にスキャンダルを撮られたのが『FRIDAY』なの。それがね、なんとね学生のとき」と明かした。

一茂は「プロになる前。21歳のときで同じ立教大学の女の子がいるんですけど、その子と箱根行こうかって言って、父親の別荘に2、3時間。日帰りで行って帰ってきたときの写真撮られちゃったっていうのを今思い出しまして」と語った。

サバンナの高橋茂雄は「学生やのに撮られるんですか」と驚き、石原良純は「プロ入り決まってたからでしょ。じゃないと撮らないでしょ」と語った。

一茂は「プロ入りは決まってたけど、ドラフトの前だと思う」と語った。

番組スタッフは「記事を見つけました」とカンペを出し、コピーを出演者のテーブルに置き、一茂は「別にそこまでしなくても…」と苦笑いを浮かべた。

高橋は週刊誌に掲載された写真を見ると「これ大学生の撮られ方ちゃうで」と笑った。