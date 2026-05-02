元櫻坂46土生瑞穂、ほっそり美脚際立つタイトなショーパン姿公開「健康的で美しい」「脚長すぎてびっくり」の声
【モデルプレス＝2026/05/02】元櫻坂46の土生瑞穂が4月30日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開した。
【写真】28歳元櫻坂46「脚長すぎてびっくり」と話題の美脚ショット
土生は「いろいろやばすぎぃ」とつづり、色とりどりの洋服がズラリと並ぶ場所で撮影したソロショットを投稿。ミラーレンズのサングラスを身につけ、パーカーのフードを被ったスポーティなコーディネートを披露している。ボトムスは、体にぴったりとフィットしたショートパンツで、アンクル丈のソックスとスニーカーを合わせた美しい脚が際立つスタイルとなっている。
また、アートの展示を鑑賞する姿や顔をアップで撮影したショート動画なども載せている。
この投稿は「脚長すぎてびっくり」「カッコよすぎる」「健康的で美しい」「センス光ってる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元櫻坂46「脚長すぎてびっくり」と話題の美脚ショット
◆土生瑞穂、美脚際立つショーパンコーデ披露
土生は「いろいろやばすぎぃ」とつづり、色とりどりの洋服がズラリと並ぶ場所で撮影したソロショットを投稿。ミラーレンズのサングラスを身につけ、パーカーのフードを被ったスポーティなコーディネートを披露している。ボトムスは、体にぴったりとフィットしたショートパンツで、アンクル丈のソックスとスニーカーを合わせた美しい脚が際立つスタイルとなっている。
また、アートの展示を鑑賞する姿や顔をアップで撮影したショート動画なども載せている。
◆土生瑞穂の投稿に「健康的で美しい」と反響
この投稿は「脚長すぎてびっくり」「カッコよすぎる」「健康的で美しい」「センス光ってる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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