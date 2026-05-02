3児の母・中村仁美アナ、長男に好評の手作りキンパ公開「断面綺麗」「いろんな具が入ってて美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/05/02】フリーアナウンサーの中村仁美が5月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男に好評だった手作りのキンパを公開した。
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「美味しそう」と話題の本格手作りキンパ
中村アナは「長男に好評だったので 今日のお弁当もキンパ」とコメントし、肉やにんじん、青菜など様々な具材が巻かれた4本のキンパを公開。キンパの横には曲げわっぱの弁当箱が置かれており、「何度やっても詰め方迷子 キンパ自身の太さとか、切る幅とか…お弁当にジャストフィットするコツ誰か教えてください」とキンパの詰め方の悩みもつづっている。
この投稿に、ファンからは「いろんな具が入ってて美味しそう」「ボリュームたっぷり」「断面綺麗」「詰め方難しいですよね」「お弁当箱に詰めた後も見てみたい」などの声が上がっている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
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【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「美味しそう」と話題の本格手作りキンパ
◆中村仁美アナ、長男に好評だった手作りキンパ公開
中村アナは「長男に好評だったので 今日のお弁当もキンパ」とコメントし、肉やにんじん、青菜など様々な具材が巻かれた4本のキンパを公開。キンパの横には曲げわっぱの弁当箱が置かれており、「何度やっても詰め方迷子 キンパ自身の太さとか、切る幅とか…お弁当にジャストフィットするコツ誰か教えてください」とキンパの詰め方の悩みもつづっている。
◆中村仁美アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「いろんな具が入ってて美味しそう」「ボリュームたっぷり」「断面綺麗」「詰め方難しいですよね」「お弁当箱に詰めた後も見てみたい」などの声が上がっている。
中村アナは、お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
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