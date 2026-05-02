◆米大リーグ パドレス２―８ホワイトソックス（１日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が、敵地のパドレス戦に「２番・一塁」で先発出場し２回に１３号３ランで勝利に貢献。この一発が１９９８年に野茂英雄（当時ドジャース）が１号を放って以来、日本人通算１０００号となった。

また、本塁打ダービー単独首位に浮上。打点も２６に伸ばしトップのアルバレスに１差となった。

２回２死一、三塁。右腕マルケスのフルカウントからの真ん中ナックルカーブをとらえた打球は２６度の角度、打球速度１１１・１マイル（約１７８・８キロ）で飛び出し、右中間中段に飛距離４１３フィート（約１２５・９メートル）で弾んだ。

村上とアベック弾となる９号を放った２４歳の４番モンゴメリーがヒーローインタビューに登場。「チームに多くのものをもたらしてくれている。彼の存在が、僕たち他の打者のプレッシャーを和らげてくれているんだ。彼が一振りで試合を動かす。ホームランを打つと、僕も打てる気がする。打ち続けてもらわないと」と村上の存在を感謝した。「昨日の夜、一緒に夕食に行って、すしをたくさん食べて」と、自身の本塁打後にベンチで互いにすしを握って食べさせるようなセレブレーションを実施。「だから寿司に関係した動きなんだけど、彼、動きが早すぎて僕もまだ全容がつかめてないんだ」と笑った。

村上は本拠で１５試合に４本塁打が、敵地ではこれで１７試合で９発目と抜群の相性となっている。なお、この試合は３打数１安打２四球で打率は２割３分９厘となった。