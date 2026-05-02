中村雅俊の妻・淳子さん急逝 芸能界からも悼む声 中野秀雄、在りし日の写真とともに「残念です」
俳優・中村雅俊（75）の所属事務所が2日、公式サイトを更新。妻で俳優の五十嵐淳子さんが亡くなったことを伝えた。73歳だった。芸能界からも悼む声が寄せられている。
【写真】「残念です」在りし日の写真とともに中村雅俊の妻・淳子さんを悼んだ中野秀雄の投稿
サイトでは「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と報告。
中村のコメントも掲載されており「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください」と呼びかけている。
俳優の中野秀雄は自身のインスタグラムで「五十嵐淳子さんいつも優しくして頂き有難う御座いました 残念です ご冥福をお祈り致します」と追悼。在りし日の写真を添えた。
元放送作家の鈴木おさむ氏は自身のXで訃報を伝える記事を引用し「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。 から始まる言葉。悲しく。あたたかく。愛しく。涙がにじむ。御冥福をお祈りします」と悼んだ。
淳子さんは1952年9月20日生まれ、埼玉県出身。『おんな太閤記』（NHK）小督役、『教師びんびん物語（フジテレビ）』奥沢いづみ役、『パパとなっちゃん』（TBS）志村静江役、『聖龍伝説』（日本テレビ）聖華役などで知られる。私生活では、77年に中村雅俊と結婚、4人の子供がおり、三女の中村里砂はモデルとして活躍している。
【写真】「残念です」在りし日の写真とともに中村雅俊の妻・淳子さんを悼んだ中野秀雄の投稿
サイトでは「去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました。享年73歳でございました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と報告。
中村のコメントも掲載されており「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください」と呼びかけている。
元放送作家の鈴木おさむ氏は自身のXで訃報を伝える記事を引用し「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。 から始まる言葉。悲しく。あたたかく。愛しく。涙がにじむ。御冥福をお祈りします」と悼んだ。
淳子さんは1952年9月20日生まれ、埼玉県出身。『おんな太閤記』（NHK）小督役、『教師びんびん物語（フジテレビ）』奥沢いづみ役、『パパとなっちゃん』（TBS）志村静江役、『聖龍伝説』（日本テレビ）聖華役などで知られる。私生活では、77年に中村雅俊と結婚、4人の子供がおり、三女の中村里砂はモデルとして活躍している。