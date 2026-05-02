◇ナ・リーグ ドジャース2−7カージナルス（2026年5月1日 セントルイス）

ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地でのカージナルス戦で打線が振るわず今季初の3連敗を喫した。

打線は2回2死一塁からマンシーが適時二塁打を放ったものの、4回1死一、二塁でパヘスが投ゴロ併殺に倒れるなどつながりを欠き、2点止まり。4試合続けてノーアーチと長打が出ていない。

3連敗中の得点は1、2、2点と計5点で自慢の強力打線が鳴りをひそめている。試合後、T・ヘルナンデスは「驚いているのは僕たちだけではないだろう。シーズン前には、みんなが『僕たちは120勝する』と言っていたから。でも、いつも言っているように、これが野球。メジャーには他に29チームがある。彼らがメジャーにいるのには理由がある。彼らもプレーし、点を取り、試合に勝つからだ。だから僕たちは、それでも毎日グラウンドに出て、自分たちのベストを尽くし、点を取り、いい投球をしていくしかない」と自らに言い聞かせるように語った。

そして、「結果を出したいし、チームの勝利に貢献したい。でも結局のところ、その日にベストを尽くして、それでもうまくいかなかったなら、また努力を続けるしかない。やるべきことを続ける。どんな形であれ、チームの勝利を助けるために努力し続けるだけ」と前を向いた。