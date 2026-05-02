◇NBAプレーオフ1回戦・第6戦 レイカーズ98ー78ロケッツ（2026年5月1日 トヨタ・センター）

レイカーズの八村塁（28）が1日（日本時間2日）、西プレーオフ（PO）1回戦・第6戦の敵地ロケッツ戦に先発出場。POキャリア最多タイとなる5本の3Pシュートを決めるなど21得点6リバウンドの活躍を見せた。チームは前半からのリードを守り切って勝利。今シリーズ通算4勝2敗で3季ぶりの西PO1回戦突破を決めた。西PO準決勝では昨季王者サンダーと激突する。

勝てば1回戦突破が決まる大一番。八村は前半から2本の3Pシュートを決めるなど10得点の躍動を見せた。後半に入っても勢いは止まらなかった。試合を通して5本の3Pシュートを決めるなど21得点の大活躍でチームの勝利に貢献した。3P成功率は驚異の71.4％を記録した。

チームは前半から49―31と18点リードを奪った。レブロン・ジェームズがチーム最多28得点8アシスト7リバウンドでチームをけん引。最後までリードを守り切って大勝。今シリーズ通算4勝2敗で3季ぶりのPO1回戦突破を決めた。

試合後のコート上インタビューでレブロンは「今夜はルイが素晴らしくて、ランを仕掛けるたびに大事なスリーを決めていた」と称賛した。

八村の大活躍にファンからは「日本の誇り」、「プレーオフ八村が化け物過ぎる…」、「やばすぎた！」、「師弟コンビが躍動」、「3P成功率エグっ！」、「神すぎた」などの声があがった。