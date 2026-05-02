「時代を変えたお菓子」昭和・平成＆令和のベスト10発表 テレ朝特番で大調査【一覧あり】
テレビ朝日系バラエティー『THE世代感ランキング』が、4月30日に放送（後7：00）。この日は「国民大調査！時代を変えたお菓子！昭和平成令和ベスト10」と題した内容で届けた。
【一覧】「ポテトチップス うすしお味」パッケージの主な変遷
「あなたが思う“時代を変えた”と思うくらい衝撃だったお菓子はなんですか？」という質問を国民3000人に大調査！そのお菓子を「昭和発売のもの」と「平成令和発売のもの」に分けてベスト10形式で紹介していった。
■昭和発売
1位：ポテトチップス
2位：かっぱえびせん
3位：カール
4位：ポッキー
5位：うまい棒
6位：チョコパイ
7位：カラムーチョ
8位：ハッピーターン
9位：キャラメルコーン
10位：ねるねるねるね
■平成・令和発売
1位：じゃがりこ
2位：堅あげポテト
3位：ピザポテト
4位：ブラックサンダー
5位：アルフォート
6位：ガルボ
7位：トッポ
8位：すっぱムーチョ
9位：紗々
10位：シゲキックス
【MC】後藤輝基（フットボールアワー）、ホラン千秋
【沢村チーム】沢村一樹、高橋茂雄（サバンナ）、横澤夏子、山下葉留花（日向坂46）
【菊池チーム】菊池桃子、ケンドーコバヤシ、池田美優、菅田琳寧（B＆ZAI）
【井森チーム】井森美幸、飯尾和樹（ずん）、長谷川忍（シソンヌ）、向井怜衣
【一覧】「ポテトチップス うすしお味」パッケージの主な変遷
「あなたが思う“時代を変えた”と思うくらい衝撃だったお菓子はなんですか？」という質問を国民3000人に大調査！そのお菓子を「昭和発売のもの」と「平成令和発売のもの」に分けてベスト10形式で紹介していった。
1位：ポテトチップス
2位：かっぱえびせん
3位：カール
4位：ポッキー
5位：うまい棒
6位：チョコパイ
7位：カラムーチョ
8位：ハッピーターン
9位：キャラメルコーン
10位：ねるねるねるね
■平成・令和発売
1位：じゃがりこ
2位：堅あげポテト
3位：ピザポテト
4位：ブラックサンダー
5位：アルフォート
6位：ガルボ
7位：トッポ
8位：すっぱムーチョ
9位：紗々
10位：シゲキックス
【MC】後藤輝基（フットボールアワー）、ホラン千秋
【沢村チーム】沢村一樹、高橋茂雄（サバンナ）、横澤夏子、山下葉留花（日向坂46）
【菊池チーム】菊池桃子、ケンドーコバヤシ、池田美優、菅田琳寧（B＆ZAI）
【井森チーム】井森美幸、飯尾和樹（ずん）、長谷川忍（シソンヌ）、向井怜衣